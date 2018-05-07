عمليات فرز الأصوات للانتخابات النيابية في لبنان مستمرة بعد إقفال صناديق الاقتراع عند السابعة مساءً.

أفادت المصادر الصحفية بأنّ نسبة التصويت للانتخابات البرلمانية اللبنانية في جزين وصلت إلى %52,9، و52,5 في صيدا، و47,4% في صور، و48,8% في راشيا، و55% في النبطية، و62% في بعلبك-الهرمل وهذه النسبة مرشحة للتصاعد، و63% في جبيل، أما في بيروت الثانية فتتراوح بين 37 و39%.

وذكرت مصادر رسمية بأنه تمّ فوز جميع مرشحي لوائح الأمل والوفاء في دوائر الجنوب الثلاث، حيث أوضح المراسلون الصحفيون أن دائرة الجنوب الثالثة شهدت أكبر مشاركة من قبل الناخبين على مستوى دوائر الـ 15 في لبنان.

وفي صيدا، قال مسؤول الماكينة الانتخابية للائحة التضامن الوطني قال إنّ الحاصل الانتخابي لن يتجاوز 14 آلف صوت هناك "وقد وصلنا إلى الحاصل" على حد تعبيره.

في دائرة بيروت الثانية، كانت نسبة الاقتراع فيها متدنية، أما في دائرة بيروت الأولى هناك تقارب في نسب الأصوات بين اللوائح المتنافسة.

من جهته، عقد رئيس التيار الوطني الحر اللبناني جبران باسيل مؤتمراً صحافي قال خلاله إنه جرى افتعال اشكالات كثيرة خلال العملية الانتخابية، داعياً جميع مندوبي التيار الوطني الحر إلى تخطي أي عملية استفزاز خلال عملية فرز الأصوات.

كما دعا باسيل إلى الالتزام بالقوانين خلال عملية فرز الأصوات، وقال "ننبّه المسؤول عن العملية الانتخابية (وزارة الداخلية) بأن أي تجاوز أثناء الفرز يعرض الانتخابات للطعن بها"

وكان وزير الداخلية اللبناني طلب السماح للناخبين داخل باحات بعض مراكز الانتخاب بالاقتراع بعد انقضاء المهلة الرسمية التي انتهت عند الساعة السابعة مساءً، بالتزامن مع إقفال عدد من المراكز في عدة مناطق.

وتواصلت عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية خلال يوم الأحد في 15دائرة إنتخابية لانتخاب 128نائباً في انتخابات هي الأولى منذ العام 2009، بعد تمديد للمجلس المنتخب في العام 2009 لثلاث مرات، بسبب عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد. ويقترع اللبنانيون في هذه الانتخابات على أساس القانون النسبي.

وبلغ عدد المقترعين حوالى 3746446 ناخباً منذ الصباح الباكر، لممارسة حقهم في الاقتراع، وسط أجواء هادئة، وتدابير أمنية مشددة، أمام مراكز الاقتراع وداخلها، وفي حضور مندوبي المرشحين، على أن تقفل الصناديق السابعة مساء اليوم.

وقبيل أقفال صناديق الاقتراع وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نداءً إلى اللبنانيين دعاهم فيه إلى ممارسة حقهم في الاقتراع والإقبال على التصويت، في خلال ما تبّقى من وقت قبل إقفال صناديق الاقتراع.

وتوجّه إلى اللبنانيين قائلاً: "إذا كنتم بالفعل راغبين في حصول تغيير وتبديل والوصول إلى حكم جديد ونهج جديد عليكم أن تمارسوا حقكم بالاقتراع".

وأضاف أنه لا يجوز ترك هذه الفرصة مع وجود قانون جديد يسمح للجميع بالوصول إلى الندوة البرلمانية.

الرئيس اللبناني كان قد أدلى صباحاً بصوته في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد الاقتراع اعتبر عون في كلمة له أن اللبنانيين يمارسون اليوم أهم عملية وطنية سياسية، وأن هذا اليوم يختار فيه اللبناييون من يمثلهم لأربع سنوات، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو المؤسسة التي تتوزع منها كل السلطات.

وعندما ُسئل لمن صوّت، أجاب عون "أكيد لقد صوّتت للعهد".

وكان الرئيس عون قد قال عشية الانتخابات في مقابلة مع "بي بي سي" إن "قانون الانتخاب الحالي سيتيح المجال لتمثيل الأكثريات والأقليات في لبنان وسينتج مجلساً نيابياً يؤمّن المزيد من الاستقرار".

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كان قد أدلى بصوته في الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية على لائحة "المستقبل لبيروت" في ثانوية شكيب ارسلان.

وفي حين أدلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أدلى بصوته في بلدة تبنين جنوب لبنان، اقترع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بصوته في مدرسة البترون شمال البلاد.

وأعلن وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق أنّ الوضع الامنيّ مع سير عملية الاقتراع في جل الدوائر يسير بشكل جيد، واضاف المشنوق خلال زيارته التفقديّة لمدينة صيدا جنوب البلاد أنّ نسبة التصويت في بعض الأقلام جاءت مرتفعة مع الساعات الأولى من فتح الصناديق.

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من جهته، كان قد قال "نجري مشاورات مع وزير الداخلية نهاد المشنوق لتمديد وقت الانتخابات"، مضيفاً أنه كلّما كانت نسبة التصويت أعلى كلما حققّ الناس مرادهم بأن يأتي ممثلوهم إلى البرلمان"، كما رأى أنّ عملية الاقتراع في يوم واحد صعبة.

النائب بهية الحريري في مدينة صيدا جنوب لبنان قالت لدى توجهها للإدلاء بصوتها "علينا التكيف مع القانون الانتخابي الجديد".

بدوره، رأى النائب عن حزب الله علي فياض في حديث للميادين أن هناك اقبال وارتياح وأجواء ديمقراطية حقيقية في عملية التصويت.

النائب اللبناني ياسين جابر قال للميادين من الجنوب اللبناني إن العملية الانتخابية تجري بشكل جيد جداً ولبنان يسجل تجربة ديمقراطية هامة.

أمّا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود فقال في حديث للميادين: إن عملية التصويت تكاد تكون مثالية، مشيراً "لا نريد من المرشحين أي وعود وخطابات مطولة بل نطلب فقط أن يعدونا بعدم الكذب علينا".

ولفت إلى أن "هناك خطابات وأمور مستنكرة لكنها لم تؤثر على الأجواء وعملية الاقتراع ولن تؤثر على النتائج".

الشيخ حمود تمنى على المرشحين بعد انتهاء الانتخابات "أن يبقوا قريبين من الناس ويستمعوا إلى مشاكلهم".

بدوره، قال وزير المالية ومرشح حركة أمل علي حسن خليل للميادين إنّ لائحة الأمل والوفاء تعكس نبض الشارع في الجنوب، معتبراً أنه من الضرورة إعادة النظر في القانون النسبي على الرغم من إيجابياته.

وأكد أيضاً أنّ أي اعتداء إسرائيلي محتمل يجب مواجهته بالوحدة الوطنية.

نتائج الانتخابات ستتضح فجر الإثنين لترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، بدءاً من إنتخاب رئيس للبرلمان ومن ثم تسمية رئيس مكلف تشكليل الحكومة، وصولاً إلى نيل الحكومة الجديدة أو حكومة العهد الأولى كما ستسمى مروراً بالكباش غير السهل على توزيع الحقائب الوزارية، ولا سيما السيادية والخدماتية، وسط توقعات بأن لا تكون تلك الأمور سلسة لأن الكثير من التباينات ظهرت في البلاد قبل دخول لبنان فترة الإستحقاق الإنتخابي.

وبحسب لوائح الشطب ( قوائم الناخبين) التي أعلنتها وزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد الناخبين في لبنان هو 3 ملايين و746 ألفاً و 483 ناخباً، مدعوون الأحد إلى الاختيار بين 597 مرشحاً (توزّعوا على 77 لائحة مقفلة وبينهم 86 مرشحة ) يتنافسون على 128 مقعداً برلمانياً يتقاسمها مناصفة المسيحيون والمسلمون.

ويتوزع هؤلاء على الطوائف وفق الآتي:

2.391.943 مسلماً (1.085.146 سنّة و1.068.274 شيعة و206.894 دروزاً و31.629 علوياً) بنسبة 63.85 في المئة، و1.334.510 مسيحيين بنسبة 35.62 في المئة (725.535 موارنة، 257.713 أرثوذكس و172.450 كاثوليك، و87.679 أرمن أرثوذكس و19.566 أرمن كاثوليك و19.016 انجيليين و30.681 سريان و21.870 أقليات)، إضافة إلى 4.704 يهود و15.326 (مختلف).