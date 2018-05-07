جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، السبت، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

والأربعاء الماضي، هاجم مسلحون من تنظيم داعش الارهابي مقر المفوضية العليا للإنتخابات في طرابلس؛ ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا، وإصابة 19 آخرين، وفق مصادر أمنية وطبية.

وقال بيان الداخلية إن إعداد هذه الخطة جاء خلال اجتماع أمني، عقد صباح السبت، تنفيذا لتعليمات، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.