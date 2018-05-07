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|رقم الخبر: 218837
|تاريخ النشر: أيار 06, 2018
|الوقت: 20:34
|الاقسام: عربيات
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ليبيا.. حكومة الوفاق تعتمد خطة أمنية لبسط الأمن في طرابلس
أعلنت حكومة “الوفاق الوطني” الليبية اعتماد “خطة أمنية محكمة” مشتركة بين جميع الأجهزة الأمنية لبسط الأمن بالعاصمة طرابلس على خلفية هجوم لـتنظيم "داعش" الإرهابي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، السبت، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.
والأربعاء الماضي، هاجم مسلحون من تنظيم داعش الارهابي مقر المفوضية العليا للإنتخابات في طرابلس؛ ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا، وإصابة 19 آخرين، وفق مصادر أمنية وطبية.
وقال بيان الداخلية إن إعداد هذه الخطة جاء خلال اجتماع أمني، عقد صباح السبت، تنفيذا لتعليمات، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.
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