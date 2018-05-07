طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت، سلطات أبو ظبي بالكشف فورا عن مكان الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، مشيرة إلى أن عدم الكشف عن مكانها ومصيرها يعتبر "إخفاء قسري" بالنظر إلى الأدلة التي تشير إلى أن آخر مرة شوهدت فيها كانت السلطات الإماراتية تحتجزها.

وكانت الشيخة لطيفة نشرت فيديو في وقت سابق تحدثت فيه عن تعرضها للاعتقال والتعذيب والحبس ثلاث سنوات والتخدير الطبي على خلفية مطالبتها بمنح سكان بلادها حقوقهم الشخصية بما فيها الرأي والتعبير والتنقل خارج البلاد.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "على السلطات الإماراتية الكشف فورا عن مكان الشيخة لطيفة ومصيرها، وأن تسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي. إذا كانت محتجزة فيجب إعطاؤها حقوقها كمحتجزة، بما في ذلك المثول أمام قاض مستقل".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، عن شاهد عيان قوله "إن السلطات الإماراتية أوقفت الشيخة لطيفة في 4 مارس 2018 لدى محاولتها الفرار بحرا إلى بلد آخر وأعادتها إلى الإمارات".

ولطيفة، ابنة حاكم دبي، واحدة من بين 30 نجلاً لمحمد بن راشد، وهم نتاج زيجاته من ست نساء، وتبلغ من العمر 33 عاماً، وهي ابنة لإحدى الزوجات الأقل شهرة لحاكم دبي.