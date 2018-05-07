  • الإثنين ٢١ شعبان ١٤٣٩
  • الإثنين , مايو 07, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218835 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 20:29 الاقسام: عربيات  
" رايتس" تطالب أبو ظبي بالكشف فورا عن مكان الشيخة لطيفة

" رايتس" تطالب أبو ظبي بالكشف فورا عن مكان الشيخة لطيفة

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت، سلطات أبو ظبي بالكشف فورا عن مكان الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، مشيرة إلى أن عدم الكشف عن مكانها ومصيرها يعتبر "إخفاء قسري" بالنظر إلى الأدلة التي تشير إلى أن آخر مرة شوهدت فيها كانت السلطات الإماراتية تحتجزها.

وكانت الشيخة لطيفة نشرت فيديو في وقت سابق تحدثت فيه عن تعرضها للاعتقال والتعذيب والحبس ثلاث سنوات والتخدير الطبي على خلفية مطالبتها بمنح سكان بلادها حقوقهم الشخصية بما فيها الرأي والتعبير والتنقل خارج البلاد.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "على السلطات الإماراتية الكشف فورا عن مكان الشيخة لطيفة ومصيرها، وأن تسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي. إذا كانت محتجزة فيجب إعطاؤها حقوقها كمحتجزة، بما في ذلك المثول أمام قاض مستقل".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، عن شاهد عيان قوله "إن السلطات الإماراتية أوقفت الشيخة لطيفة في 4 مارس 2018 لدى محاولتها الفرار بحرا إلى بلد آخر وأعادتها إلى الإمارات".

ولطيفة، ابنة حاكم دبي، واحدة من بين 30 نجلاً لمحمد بن راشد، وهم نتاج زيجاته من ست نساء، وتبلغ من العمر 33 عاماً، وهي ابنة لإحدى الزوجات الأقل شهرة لحاكم دبي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: أبوظبي/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/6193 sec