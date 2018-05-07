لأول مرة في تاريخ السعودية، تشغل امرأة منصب ملحق تجاري، وذلك بعد إصدار وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبد الله القصبي، قرارا بتعيين سمر بنت مازن صالح ملحقا تجاريا في طوكيو.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته ونشرته على موقعها الإلكتروني إن "هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية الوزارة في تمكين المرأة" السعودية.

وحصلت سمر بنت مازن صالح على شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة "سيتي" في لندن، وعملت قبل تعيينها موظفة بالملحقية التجارية السعودية في إيطاليا مسؤولة عن تنمية التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، وهي تتحدث اللغة الانجليزية والإيطالية بطلاقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة المملكة، التي تسعى لتغيير وضع المرأة، وقد اتخذت قرارات غير مسبوقة في هذا المجال، مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد.

من جهة اخرى كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، أن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص منذ أكثر من عقد في بعض الحالات دون إخضاعهم للمحاكمة محملة محمد بن سلمان مسؤولية "الاعتقالات التعسفية".

وقالت المنظمة في بيان صحفي نشرته على موقعها الالكتروني: إنها حللت "معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305، أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر - وبعضهم لأكثر من عقد - دون أن يمثلوا أمام قاضٍ".

وأشارت إلى "الارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي" في السنوات الأخيرة، وأكدت أن على "الادعاء العام في السعودية إما أن يوجه تهما إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعا فورا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفا".