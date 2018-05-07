وردّاً على اغتيال عناصرها

ردّت كتائب القسام في بيان لها الأحد على عملية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من عناصرها في غزة، مشيرة إلى أن "الشهداء ارتقوا خلال مهمة أمنية".

وقالت القسّام إن "الشهداء أفشلوا مخططاً استخبارياً تجسسياً كان يعوّل عليه العدو الصهيوني وأجهزة مخابراته"، مشيرة إلى أنه "هناك جوانب مهمة في هذا الحدث الكبير سنكشفها أمام شعبنا الفلسطيني وسنضعه في تفاصيلها لاحقاً".

وأكد البيان أن "الشهداء نجحوا في الوصول إلى تلك المنظومة الخطيرة وتمكنوا من حماية شعبنا ومقاومته من مخاطر صعبة".

بيان القسّام حمّل العدو الصهيوني المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة وعن جرائم أخرى سابقة، مؤكداً أنه "سيدفع الثمن غالياً".

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أعلن عن استشهاد 6 مواطنين جراء انفجار وقع بدير البلح وسط قطاع غزة السبت.

بدورها، أعلنت القسام أن "شهداء المقاومة في غزة ارتقوا في عملية أمنية واستخبارية معقدة أعدتها قوات الاحتلال".

كما نشرت وسائل اعلام محلية صوراً من أمام مستشفى شهداء الأقصى حيث تتواجد جثامين الشهداء الذين ارتقوا في الانفجار.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس، فيما زعم الكيان الصهيوني أن القضاء عليهما جرى لإحباط محاولتهما التسلل إليها عبر الحدود.

وقالت الوزارة الفلسطينية، على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، إن الشهيد الأول هو بهاء عبد الرحمن قديح، ذو 23 عاما من عمره، مضيفة أن الشاب الثاني، محمد خالد أبو ريدة، البالغ 20 عاما، فارق الحياة في مستشفى غزة الأوروبي، بعد نقله إليه بسبب إصابته بجروح خطيرة خلال الحادث.

* حملة اعتقالات ودهم بالضفة والمستوطنون يقتحمون الأقصى مجدداً

إلى ذلك شنت قوات العدو الصهيوني، فجرالأحد، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما جدد المستوطنون الصهاينة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت قوات العدو سبعة مواطنين فلسطينيين من دير الحطب بنابلس، وبيت أمر بالخليل، والعيساوية بالقدس.

كما أصيب شاب فلسطيني في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

واقتحمت قوات العدو بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت، وكذلك جرى اقتحام منزل والدة الصحفي سامر خويرة في مدينة نابلس ومنزل الأسير بسام النتشة في الخليل.

وأغلقت جرافات العدو بالسواتر الترابية الشارع الرئيسي المحاذي لمخيم الجلزون شمال رام الله.

وفي غضون ذلك جدد عشرات المستوطنين الصهاينة، اقتحامهم باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح الأحد، بحماية من شرطة العدو.

وأفاد شهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الصباحية، عبر باب المغاربة، واستنفرت شرط العدو لحمايتهم.

* العدو الصهيوني يعلن قصف قطاع غزة

هذا وأعلن جيش العدو الصهيوني، صباح الأحد، قصف موقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة بدعوى إطلاق طائرات ورقية محملة بمواد حارقة منه.

وفي نفس السياق، قال شهود عيان: إن طائرة استطلاع صهيونية قصفت بصاروخ واحد على الأقل نقطة متابعة للقسام في منطقة "الحجة حمدة" شرقي الشجاعية مساء السبت.

كما استهدف العدو "النقطة" بإطلاق نار مباشر دون وقوع إصابات.

ويواصل العدو الصهيوني اعتداءاته المتكررة بحق أراضي المواطنين الزراعية واستهداف نقاط رصد للمقاومة بين الفينة والأخرى.

يُشار إلى أن الطائرات الورقية التي يطلقها شبان فلسطينيون صوب الأراضي المحتلة تسببت بخسائر كبيرة لدى العدو الصهيوني الذي أصبح عاجزا عن مواجهتها.