انطلقت الأحد في ريف دمشق الجنوبي عملية خروج الدفعة الرابعة من المسلحين مع عوائلهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، إلى شمال سوريا.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن 33 حافلة تقل مئات المسلحين وأهاليهم، من الذين لم يرغبوا في تسوية أوضاعهم، خرجت من البلدات الثلاث إلى نقطة التجميع، تمهيدا لنقل هؤلاء إلى شمال البلاد.

ويأتي ذلك بعد خروج 63 حافلة تقل مسلحين وعوائلهم من البلدات الثلاث، عبر ممر بيت سحم، بعد تفتيشها، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة المسلحين والحكومة السورية تحت الإشراف الروسي.

إلى ذلك نشر الإعلام الحربي مشاهد تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي برعاية روسية.

وتوثق المشاهد استلام الجيش السوري بعض المدرعات والآليات التي تحمل مدافع ورشاشات ثقيلة كانت بحوزة المسلحين.

الإعلام الحربي أعلن أن الجيش السوري استعاد فتح طريق حمص - حماة بعد إغلاق دام نحو سبع سنوات، تنفيذاً لأحد بنود اتفاق إخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من المسلحين.

هذا وتمكن الجيش السوري من تحرير الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود جنوب دمشق بالكامل، وواصل عملياته في الجزء الشمالي، بالتزامن مع تواصل خروج المسلحين من بيت سحم ويلدا وببيلا في إطار تنفيذ اتفاق جنوب دمشق.

كما يواصل الجيش عملياته ضد الإرهابيين على عدة محاور في القسم الشمالي من الحي.

ونشر الإعلام الحربي مشاهد جوية لعمليات الجيش جنوب دمشق حيث تظهر منطقة الأعلاف والحجر الأسود، وجامع الخليل في أقصى الجزء الجنوبي من الحي الذي أحكمت القوات السورية سيطرتها عليه.

من جانب آخر أفاد نشطاء سوريون بأن القوات التركية فرّقت بالقوة والرصاص الحي تظاهرة في مدينة الباب شمال سوريا، شارك فيها محتجون على تصرفات عناصر أحد الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة.

وأكد نشطاء معارضون في مواقع التواصل الاجتماعي أن حالة من التوتر والاستياء الواسع تعم سكان المدينة الحدودية في ريف حلب الشمالي، على خلفية تصرفات الجيش التركي، حيث يظهر مقطع فيديو وصول ناقلة جنود تقل عناصر الجيش التركي بزي ميداني إلى المدينة، وخروج العسكريين منها وإشهارهم سلاحا في وجوه المحتجين على تطاول مجموعة من أفراد "فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش السوري الحر" على مستشفيين محليين.

ويظهر الفيديو أحد المتظاهرين يناشد الجنود الأتراك نزع السلاح، مكررا أن المحتجين في سوريا وليس في تركيا، لكنهم أطلقوا النار واعتدوا بالضرب على أحد النشطاء العاملين على تغطية الوضع في المدينة.

وشهدت مدينة الباب في الأيام الأخيرة مظاهرات شعبية وعمليات قطع طرق، تعبيرا عن رفض المواطنين لاعتداءات المسلحين على موظفين في أحد مشافي المدينة واقتيادهم مريضا من مشفى آخر إلى جهة مجهولة.

وأكد نشطاء من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن عشرات المحتجين أضرموا النيران في الطرقات وقطعوها مطالبين بكف أيدي المسلحين عن المدينة وضبط تصرفاتهم ومحاسبة المتورطين في الحادث.