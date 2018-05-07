استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية، مساء السبت، تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في قطاع عسير.

وأفاد مصدر عسكري عن إطلاق صاروخ محلي الصنع نوع "زلزال2" على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر عين الثورين.

وأضاف المصدر أن مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي في التباب السود ومنفذ علب تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي مكثف محققة إصابات مباشرة في صفوف والمرتزقة في المواقع المستهدفة.

وكانت قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية قد استهدفت الأحد تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدة مواقع لهم بعسير وحققت إصابات مباشرة.

في غضون ذلك لقي جنديان سعوديان مصرعهما السبت، برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في جيزان، فيما قصفت القوة المدفعية تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة بذات الجبهة.

وأكد مصدر عسكري أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص جنديين سعوديين في تباب الشيخ وفي موقع الحسكول بقطاع جيزان.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة الخوبة في الجبهة ذاتها وحققت إصابات مباشرة.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا في وقت سابق السبت من تدمير آليتين عسكريتين سعوديتين بصاروخ موجه قبالة الخوبة ما أدى إلى مصرع طاقمهما.

من جانب آخر أدان محافظ سقطرى هاشم سعد السقطري ما تقوم به قوات الاحتلال الإماراتي من انتهاكات في أرخبيل سقطرى ومساعيها للسيطرة على هذه المحافظة الإستراتيجية.

وأكد السقطري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن تواجد قوات إماراتية في الأرخبيل، يعد انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم تدخل في شؤون الدول الأخرى ذات السيادة.

وأشار إلى أن تصرفات وممارسات السلطات الإماراتية في أرخبيل سقطرى كما لو أنها جزء من أراضيها، يؤكد بما لا يدع مجال للشك أطماع الإمارات ومن خلفها قوى دولية كبرى لاحتلال الأرخبيل والعبث بمقدراته وثرواته الفريدة.

ولفت المحافظ السقطري إلى أعمال العبث التي تمارسها قوى الاحتلال الإماراتية في أرخبيل سقطرى ومنها سرقة الأشجار المعمرة والنادرة ونهب أحجار الشعاب المرجانية والطيور النادرة وغيرها من الانتهاكات التي تقوم بها على مرأى ومسمع حكومة الفار هادي التي تشرعن للمحتل هذه الممارسات والانتهاكات غير القانونية.

ودعا المنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو إلى القيام بواجبها في الحفاظ على سقطرى كونها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي وضمن قائمة المحميات الطبيعية العالمية، وتجرم هذه الممارسات السافرة لمشيخة الإمارات.

وأشاد بدور أبناء الأرخبيل ووقوفهم في وجه قوى الاحتلال والخروج في مسيرات لرفض هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصعيد من قبل المكونات الشعبية.

وحذر السلطات الإماراتية من التمادي في أعمالها العبثية في الأرخبيل، مؤكدا أن السلطة المحلية على تواصل بقيادات ووجهات قبلية في الأرخبيل والذي أكدوا استمرارهم في مقارعة قوى الاحتلال.

في السياق اتهمت حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي الإمارات بإرسال قوات عسكرية للسيطرة على مطار وميناء سقطرى بعد ثلاث سنوات من وجودهم. وقالت الحكومة إن القوات الإماراتية أبلغت جنود حماية المطار والميناء المدني.

واستنكرت الحكومة الإجراء العسكري الإماراتي مؤكدة أنه أمر غير مبرر ويعكس حالة الخلاف بين الشرعية والإمارات.

حكومة هادي كشفت أيضاً أن جوهر الخلاف مع الإمارات يكمن حول السيادة الوطنية، مشددةً على أن تصحيح الوضع القائم هو من مسؤولية الجميع.

الحراك الجنوبي من جهته شدد على أن احتلال الإمارات لجزيرة سقطرى انتهاك للأعراف والقوانين الدولية، وتعد على سيادة اليمن، محذراً من وصفها بقوات الاحتلال الإماراتي من تداعيات الممارسات العدوانية التي تقوم بها في جزيرة سقطرى.

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور دان أيضاً احتلال التحالف السعودي غير الشرعي لجزيرة سقطرى، مشيراً إلى أن التحالف يحتل أرضاً يمنية بعيداً عن حدوده.

كلام بن حبتور جاء على هامش اللقاء الدوري للحراك الجنوبي، حيث أكّد رفع حكومة الإنقاذ الوطني احتجاجاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بهذا الشأن.

وكانت قوة عسكرية مكونة من عشرات الجنود الإماراتيين وصلت الى مطار جزيرة سقطري بالتزامن مع تواجد الحكومة المخلوعة فيها وانتشرت في المطار وطرد الميليشيات الموالية المرابطة في المطار.