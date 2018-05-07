* إتفاق أمني عراقي ـ أردني لضبط الحدود بين البلدين * الكشف عن المواقع الجديدة لداعش في العراق

بغداد/نافع الكعبي - بعد ساعات من إعلان قيادة الحشد الشعبي العراقي إحباط تسلل لعناصر داعش الإرهابي في معبر تل صفوك الحدودي بين العراق وسوريا، أعلن في بغداد، الأحد، عن أن الطائرات المقاتلة العراقية نفذت ضربة جوية ضد مواقع لقيادات تنظيم داعش في جنوب منطقة الدشيشة في شمال شرق داخل الأراضي السورية.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الأحد، نتائج الضربات الجوية التي نفذتها القوة الجوية العراقية، على التنظيمات الإرهابية في داخل سوريا.

وأكد رسول، أن الضربة الجوية التي سددتها مروحيات القوة الجوية العراقية، الاحد، كانت موفقة، ودمرت الهدف بشكل تام، مبينا "أن الهدف عبارة عن مقر يوجد فيه قيادات من عصابات داعش.

وأضاف رسول، إن "الضربات التي ننفذها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، على "داعش" في الأراضي السورية، تقع شرق نهر الفرات، وهذه العصابات الإرهابية تهدد القطاعات الأمنية العراقية، وأمن وسلامة العراق، لهذا نستهدفها ويجب أن نقضي عليها".

من جهته، قال مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان له، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبالتنسيق مع دمشق ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية موفقة، استهدفت خلالها مقرا يتواجد فيه قيادات مهمة من عصابات "داعش" الإرهابية والذي يقع جنوبي منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية". يشار إلى أن منطقة الدشيشة تقع في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة في شمال شرقي سوريا.

وألمح المركز إلى أن هذه الضربة، حققت هدفها بعد أن دمرت الموقع بالكامل، ومنوها إلى مزيد من التفاصيل سيعلن عنها لاحقاً.

وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن الاحد، ان القوة الجوية العراقية وجهت ضربة جوية ضد "داعش" في سوريا.

يذكر ان هذه هي الضربة الثانية التي توجهها القوات الجوية العراقية داخل الاراضي السورية بعد اقل من شهر، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 19 نيسان 2018، عن تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات "مميتة" ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا.

وجاءت الضربات الجوية، الاحد، بعد ساعات من إعلان قيادة الحشد الشعبي العراقي إحباط تسلل لعناصر داعش في معبر تل صفوك الحدودي بين العراق وسوريا. وذكر الحشد في بيان أن عناصر التنظيم حاولوا استغلال سوء الأوضاع المناخية وهطول الأمطار في المنطقة لاختراق الحدود.

واعلنت هيئة الحشد، ان قوة من الحشد احبطت عملية تسلل لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية.

وقال الحشد في بيان: ان اللواء 29 في الحشد أفشل عملية تسلل لعناصر داعش في معبر تل صفوك الحدودي مع سوريا".

واضاف ان "عناصر داعش حاولوا استغلال سوء الاوضاع المناخية وهطول الامطار في المنطقة".

يذكر ان القوات الامنية والحشد الشعبي تحبط بين فترة واخرى عمليات تسلل لعناصر "داعش" من الجانب السوري باتجاه العراق، حيث تتمكن من قتل العديد من عناصره.

وفي صلاح الدين، أعلن مركز الإعلام الأمني، عن ضبط مخبأ للعبوات والصواريخ في المحافظة.

وقال المركز في بيان: إن ‏مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى احد مخابئ العبوات والصواريخ".

وأضاف أنه تم "ضبط بداخله 34 مقذوف مختلف العيارات و21 مسطرة تفجير و13 عبوة على شكل جلكان سعة ٢٠ لتر و9 صواريخ ضد الاشخاص و7 صواريخ ضد الدروع و4 صواريخ جهنم في احدى المناطق بقضاء بيحي بمحافظة صلاح الدين"، مشيراً الى "تفجيره موقعيا من قبل مفارز الهندسة العسكرية".

وفي العاصمة، أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، باستشهاد مدني وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد، فيما تم العثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص شمالي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية بمنطقة الرضوانية جنوب بغداد، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخر بجروح مختلفة".

وفي سياق متصل، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من شرطة النجدة عثرت على جثة رجل مجهول الهوية عليها اثار اطلاق نار في منطقة حي البساتين التابعة للشعب شمالي بغداد".

في غضون ذلك، نفى مركز الاعلام الامني، استشهاد وإصابة عدد من الجنود في قضاء البعاج بمحافظة نينوى.

وقال المركز في بيان: إن صحيفة "القدس العربي" ذكرت خبرا يشير الى مقتل واصابة عدد من الجنود العراقيين في قضاء البعاج اثر انفجار عبوة ناسفة، وهنا نود ان نوضح بان ما ذكرته الصحيفة عار عن الصحة".

وأضاف أن "القضاء لم يشهد اي حالة تفجير وما نشر محض كذب وافتراء، ولهذا فاننا نحذر صحيفة القدس من نشر الاكاذيب المتعلقة بالامن وسنقاضيها قانونيا"، مشيراً في الوقت نفسه الى "ضرورة توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار الامنية والاعتماد على مركز الاعلام الامني كمرجع أساسي في أي خبر يتعلق بالأمن".

من جهة اخرى، أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الاحد، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر نيسان الماضي. وقال اعلام الوزارة في بيان: ان العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (676) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم (184) مشمولاً بالعفو العام، و(54) من النساء و(622) من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم.

يذكر ان عدد المطلق سراحهم بقرار العفو العام قد بلغ 7537 نزيلاً منذ شهر 11 من عام 2016 ولغاية 30/4/2018.

* الكشف عن المواقع الجديدة لداعش في العراق

الى ذلك، كشفت تقارير صحفية، عن مواقع تنظيم داعش الجديدة في العراق، فيما اكدت ان التنظيم حصل على الأموال الكافية لتجنيد عناصر جديده له. ونقلت عن مصدر أمني قوله، ان “تنظيم داعش قام بتشكيل مجاميع عسكرية تابعة له في جبال حمرين وحوض العظيم الذي يربطه مع ديالى”. واضافت، أن “التنظيم سيبدأ بالعمليات الاستباقية والنوعية مثل ما جرى في كركوك وفي مناطق عديدة يتواجد فيها الحشد الشعبي، وهو يعمل على بث الفتن بين القومية الكردية والقوميتين العربية والتركمانية، وزج خلايا تعمل لصالحه في مدن كركوك وطوز خورماتو ومناطق في ديالى”. وتابعت: “نحن نعرف قيادات تنظيم داعش، يتواجد فيها أكراد وعرب وتركمان، وهناك مساحة شاسعة للتحرك لهم بحرية في تلك المناطق نظرا لوعورة الأرض وسهولة التخفي فيها”، موضحاً أن “معسكراتهم تتواجد حاليا في حوض العظيم، وبعض من جبال حمرين، وبعض المناطق الواقعة بين العراق وإقليم كردستان”.

وذكرت، أن “القتال في المناطق الجبلية لا يقل صعوبة عن قتال المدن، حيث يصعب للدروع العسكرية التحرك بحرية وكشف أماكن الإرهابيين”. وحسب المصدر، فإن “أمام القوات الأمنية مهمة صعبة لتطهير تلك المناطق التي أصبح التنظيم يشن هجماته منها، ويحاول مسك زمام المبادرة فيها، إزاء تراخي القوات العراقية بعد تحرير قضاء الحويجة”. وأوضحت، أن “التنظيم أصبح يستخدم أساليب قتال هجومية في قتاله ضد القوات الأمنية، كالتي كان يستخدمها عند سيطرته على محافظة نينوى ومدن ومحافظات أخرى”. وأضافت، أن “داعش استفاد كثيراً من الصراع الذي نشب بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، فقد توقفت سبل التعاون العسكري والأمني بين الجانبين فيما يخص مكافحة الإرهاب والقضاء عليه في العراق، الأمر الذي تسبب في زيادة نفوذ تنظيم الدولة واستعادة قوته”. وأكدت أن “داعش حصل على التمويل الكافي الذي يجعله يجند عناصر جديدة تعمل لصالحه لاسيما في المناطق التي تشهد توترات مذهبية وعنصرية، حيث تعتبر مناطق ديالى وكركوك مناسبة له لزرع الفتن الطائفية والعنصرية”.

* مساعٍ عراقية ـ أردنية لحل الأزمة السورية.. سياسياً

سياسياً، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، أنه اتفق مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري على التحرك لإيجاد حل للأزمة السورية سياسيا، فيما اشار الجعفري إلى أنه لا يهمنا شخص بقدر ما يهمنا الشعب. وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مع الجعفري في عمان، إن ‘القضية السورية تهم الجانبين العراقي والأردن”، مشيرا إلى أن ‘الأزمة السورية تشكل كارث ويجب التوصل إلى حل يضمن الحفاظ على الدم السوري’.

وأضاف الصفدي، أنه ‘اتفق مع الجعفري على التحرك لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية’، مؤكدا في الوقت ذاته أن ‘داعش مايزال يشكل خطراً أمنيا رغم القضاء عليه عسكريا في العراق واجزاء واسعة من سوريا’. من جانبه أكد الجعفري، أن ‘ما جرى في الأزمة السورية هو تغييب لإرادة الشعب’، مؤكدا أن ‘ما يهمنا هو الشعب وليس الشخص’.

وشدد الجعفري على ضرورة ‘عودة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية’، لافتا إلى أن ‘الجامعة العربية ليست جامعة حكام وحكومات بل هي جامعة دول’.

وفي الأثناء، دعا الجعفري، الأحد، إلى تشكيل لجنة امنية مشتركة بين العراق والأردن من اجل ضبط الحدود، فيما اعتبر أنه من الخطأ استبعاد حركة الإرهاب في أي بلد.

وقال الجعفري: يجب الاسراع بتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين العراق والأردن من اجل ضبط الحدود، مؤكدا ضرورة ‘توقيع مسودة ضبط الحدود والتبادل الاستراتيجي حتى نجعل اقتصادنا وأمنن بمنأى من الإرهاب’. واعتبر الجعفري، أنه ‘من الخطأ استبعاد حركة الإرهاب في أي بلد’، مشيرا إلى أن ‘خطر الإرهاب وداعش ما يزال قائما’.

من جانبه أكد الصفدي، أن ‘داعش مايزال يشكل خطراً أمنياً رغم القضاء عليه عسكريا’، مشددا على أن ‘العراق والأردن لا يستطعيان الاستغناء عن بعضهما’.

* البارزاني: مقبلون على حرب دستورية في بغداد

اعلن مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور البارزاني، ان كردستان مقبلة على حرب دستورية في بغداد، فيما اشار الى انه سيتم توقيع اتفاق كوردستاني بعد الانتخابات لحماية حقوق الكرد.

‎وقال بارزاني خلال كلمة له في تجمع لأنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة سوران، ان "البارزاني الخالد نذر نفسه ل‍كركوك ولكل كردستان ولم يقدم اي شبر من تراب كردستان للاعداء"، مبيناً انه "‎لا يمكن بالصراخ والعويل ان يمحى التاريخ او يلغي خيانة كركوك".

‎واضاف ان "كردستان اصبحت نموذجا للتعايش السلمي في المنطقة ونحترم كل الاحزاب والتيارات التي خدمت شعب كردستان"، مشيرا الى "اننا لم نتوقع ان تتم خيانة كركوك".

‎ودعا بارزاني شعب كردستان الى "التصويت لمن يمثلكم خير تمثيل، ولا تصوتوا لمن وقفوا ضد استفتائكم الشرعي والقانوني"، لافتا الى ان "كردستان مقبلة على حرب أخرى تتعلق بالدستور في بغداد".

وشدد "على ضرورة منح الثقة لمن يطالب بحقوق الكرد في البرلمان العراقي"، موضحا ان "اياماً قليلة تفصلنا على الانتخابات، وبعدها ندعو كل الكتل السياسية على اتفاق كوردستانياً، لأجل حماية حقوق الكرد في البرلمان والدستور".

يذكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بدا منذ ايام حملة في عموم مدن وبلدات اربيل والسليمانية ودهوك، للترويج عن قائمة الحزب للمشاركة وانتخاب المرشحين التابعين للحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة في١٢ ايار الحالي.