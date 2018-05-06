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رقم الخبر: 218827 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 19:53 الاقسام: محليات  
السفير القبرصي يصف علاقات بلاده مع ايران بالتاريخية

السفير القبرصي يصف علاقات بلاده مع ايران بالتاريخية

أكّد السفير القبرصي لدى طهران «آندرياس كوزوبيس» يوم الأحد على عدم تأثير الانسحاب الامريكي من الإتفاق النووي على العلاقات بين ايران واوروبا وقال: إنّ هذا الإتفاق عاد بالخير على المجتمع الدولي.
وأوضح آندرياس ب. كوزوبيس على هامش المعرض الدولي الحادي والثلاثين للكتاب المقام في طهران بأنّ المعاهدة النووية مفيدة ومجدية لايران ومن شأنها أن تؤدي الى معاهدات كبري وهذا ما جعل دول الإتحاد الاوروبي تدعم الإتفاق وتتخذ مواقف موحدة تجاهه.
وأعرب كوزوبيس عن إعتقاد سائد لدى الإتحاد الاوروبي بأنّ خروج ايران عن الإتفاق النووي سيفقد هذه المعاهدة مصداقيتها وبقاء ايران سيزيد من متانة هذه المعاهدة وباقي المعاهدات المبرمة بين ايران واوروبا ويعزز من تعاون الجانبين.
وبالنسبة للرئيس الأمريكي أعرب هذا الدبلوماسي القبرصي عن عدم إمكانية توقع ماسيفعله هذا الرجل مؤكداً على ضرورة عدم انسحابه من الإتفاق النووي لأنّ ذلك سيكون إنسحابا من جانب فرد واحد لا من جانب حكومة أو شعب.
وأضاف كوزوبيس بأنّ هنالك مجالات فرص تعاون متعددة متوفرة بفضل الاتفاق النووي يمكن توظيفها حتى إن انسحب ترامب.
وعن العلاقات بين بلده وبين ايران رآها كوزوبيس بأنها تاريخية إمتدت لقرون وإمتزجت بمشتركات ثقافية وعلاقات ودية طيبة.
كما ذكّر كوزوبيس بمذكرات التفاهم الموقعة بين ايران وبلده معلناً عن تأسيس فريق عمل مشترك اقتصادي والإتفاق على إقامة رحلات جوية مباشرة بين طهران ونيقوسيا .
هذا وأشار السفير القبرصي لدى طهران الى وجود توجه دولي يرمي الى إزالة العقبات المصرفية مع ايران وتسويتها منوهاً الى ضرورة تفعيل النشاط السياحي بين الشعبين القبرصي والايراني. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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