اعلى رئيس مؤسسة مكافة الامية في ايران ان 54 بالمائة من اللاجئين الافغان في البلاد يعرفون القراءة والكتابة.

واوضح "علي باقر زاده" في مراسم افتاح مشروع محو الامية للاطفال والناشئين الافغان في قضاء بيشوا شرق طهران بالتعاون مع منظمة الاغاثة الدولية: ان معرفة القراءة والكتابة لا تلبي جميع احتياجات الجمهور، مضيفا : ان تعليم المهارات الاساسية في الحياة الى جانب برامج تطوير التعليم الاساسي المقررات الدراسية يجب ان تدرج في برامج النظم التعليمية الرسمية وغير الرسمية في البلاد.

واشار الى محو الامية بين الرعايا الاجانب ، وقال: ان مؤسسة محو الامية قامت في العام الماضي بادخال اكثر من 27 الف شخض من رعايا الدول الاجنبية وخاصة افغانستان في دورات محو الامية، ومن بين هؤلاء تم تعليم حوالي 24000 شخص بتمويل حكومي وامكانيات المؤسسة.

واضاف باقر زاده: ان معدل الالمام بالقراءة والكتابة بين الرعايا واللاجئين الافغان في عام دخولهم الى الجمهورية الاسلامية الايرانية كان 6 بالمائة، وفي الوقت الحاضر واستنادا الى ارقام الاحصاء لعام 2016 فقد وصلت هذا النسبة الى 60 بالمائة، في حين ان هذه النسبة في افغانستان 50 بالمائة.

وقال مدير مؤسسة محو الامية: تجدر الاشارة الى ان هذه الزيادة في مؤشر محو الامية، يدل على توفير فرصة التعليم المجاني والمتكافئ لهؤلاء الافراد في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر ان مؤسسة محو الامية في ايران وفي اطار مذكرة تفاهم بالمشاركة مع منظمة الاغاثة الدولية غير الحكومية relief international ، من المقرر ان تدخل 1900 من الاطفال والناشئين الاميين بين سن 10 الى 19 عاما من الرعايا الاجانب في دورات محو الامية الاساسية والتكميلية في مدن محافظات طهران، خراسان الرضوية، سيستان وبلوشستان، ويزد.