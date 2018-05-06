  • الأحد ٢٠ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 06, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218826 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 19:49 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران أدخلت العام الماضي اكثر من 27 ألف من الرعايا الأجانب بدورات محو الامية

ايران أدخلت العام الماضي اكثر من 27 ألف من الرعايا الأجانب بدورات محو الامية

اعلى رئيس مؤسسة مكافة الامية في ايران ان 54 بالمائة من اللاجئين الافغان في البلاد يعرفون القراءة والكتابة.
واوضح "علي باقر زاده" في مراسم افتاح مشروع محو الامية للاطفال والناشئين الافغان في قضاء بيشوا شرق طهران بالتعاون مع منظمة الاغاثة الدولية: ان معرفة القراءة والكتابة لا تلبي جميع احتياجات الجمهور، مضيفا : ان تعليم المهارات الاساسية في الحياة الى جانب برامج تطوير التعليم الاساسي المقررات الدراسية يجب ان تدرج في برامج النظم التعليمية الرسمية وغير الرسمية في البلاد.
واشار الى محو الامية بين الرعايا الاجانب ، وقال: ان مؤسسة محو الامية قامت في العام الماضي بادخال اكثر من 27 الف شخض من رعايا الدول الاجنبية وخاصة افغانستان في دورات محو الامية، ومن بين هؤلاء تم تعليم حوالي 24000 شخص بتمويل حكومي وامكانيات المؤسسة.
واضاف باقر زاده: ان معدل الالمام بالقراءة والكتابة بين الرعايا واللاجئين الافغان في عام دخولهم الى الجمهورية الاسلامية الايرانية كان 6 بالمائة، وفي الوقت الحاضر واستنادا الى ارقام الاحصاء لعام 2016 فقد وصلت هذا النسبة الى 60 بالمائة، في حين ان هذه النسبة في افغانستان 50 بالمائة.
وقال مدير مؤسسة محو الامية: تجدر الاشارة الى ان هذه الزيادة في مؤشر محو الامية، يدل على توفير فرصة التعليم المجاني والمتكافئ لهؤلاء الافراد في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
يذكر ان مؤسسة محو الامية في ايران وفي اطار مذكرة تفاهم بالمشاركة مع منظمة الاغاثة الدولية غير الحكومية relief international ، من المقرر ان تدخل 1900 من الاطفال والناشئين الاميين بين سن 10 الى 19 عاما من الرعايا الاجانب في دورات محو الامية الاساسية والتكميلية في مدن محافظات طهران، خراسان الرضوية، سيستان وبلوشستان، ويزد.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3678 sec