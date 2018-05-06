  • الأحد ٢٠ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 06, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218825 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 19:47 الاقسام: محليات  
ايران توقف ارسال قوافل الزيارة في يوم الانتخابات بالعراق

ايران توقف ارسال قوافل الزيارة في يوم الانتخابات بالعراق

أعلن مدير مكتب ممثلية الحج والزيارة الايرانية في العراق مرتضى حسيني بانه سوف لن يتم ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة في العراق في يوم الانتخابات الذي يصادف السبت المقبل 12 ايار /مايو واليوم الذي يليه.
وفي تصريح ادلى به حسيني يوم الاحد قال، انه وفقا لمتابعات سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية فقد اعلن المسؤولون العراقيون انه بدءاً من الساعة الثانية عشرة مساء الليلة التي تسبق الانتخابات حتى الساعة الثانية عشرة مساء ليلة اليوم التالي للانتخابات، سيتم غلق جميع الطرق البرية والجوية، لذا فانه سوف لن يتم ايفاد الزوار خلال هذين اليومين (12 و 13 ايار/ مايو).  
واضاف، انه حين الانتخابات الماضية كانت الطرق البرية والجوية في العراق تغلق حتى لفترة 3 ايام الا انهم اعلنوا بأنه سيتم غلق الطرق ليومين فقط خلال هذه الانتخابات، حيث طلبنا من السفارة التدقيق في هذا الموضوع للتخطيط لايفاد الزوار بصورة مناسبة قبل او بعد الانتخابات.
واوضح بانه خلال اقامة الانتخابات وبسبب غلق الطرق خلال اليومين المذكورين ستمكث قوافل الزيارة التي يصادف وجودها هناك في المدن المقدسة، ومن ثم تتحرك بعد فتح الطرق وفقا للرنامج المحدد لها.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/2280 sec