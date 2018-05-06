اشاد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي، بعلاقات بلاده مع روسيا، موضحا ان التعاون الإيراني الروسي في سوريا، هزم الارهاب الدولي.

وردا على سؤال لمراسل وكالة "سبوتنيك" عن طبيعة التعاون الروسي الإيراني في سوريا، قال بروجردي إنها "تسير على الطريق الصحيح وهي قائمة منذ سنوات، حيث تعمل روسيا وإيران إضافة للعراق وسوريا ضمن غرفة عمليات مشتركة فاعلة، ولها دور كبير في إحلال الأمن والسلام في المنطقة".

وأضاف أن "جمهورية روسيا الاتحادية لها دور كبير وبارز في محاربة الإرهاب الدولي في سوريا، وقد ساعدت الشعب السوري".

وفيما يخص الاتفاق النووي ومحاولة الولايات المتحدة الإخلال بالاتفاق، أكد أن "إيران تعلم أن ما تقوم به إسرائيل وأمريكا من استفزازات يأتي في سياق انزعاجها من دعم محور المقاومة، وخاصة بعد انكسارهم في سوريا وانهزامهم فهم الآن يسعون لردة فعل ونحن جاهزون لكل الاحتمالات".

وأضاف أنه "إذا أرادت أمريكا أن تخرج من الاتفاق وتفرض عقوبات فاننا لن نبقى وسنخرج منه أيضا ونلغي الاتفاق وسوف نعمل على رفع كل تعهداتنا بشأن الملف النووي وتستطيع أمريكا أن تجرب بنفسها في هذا الموضوع".

وكان علاء الدين بروجوردي قد وصل إلى مدينة "اللاذقية" شمال غرب سوريا، حيث زار أحد المراكز الصحية الخاصة بمهجري بلدتي "كفريا والفوعة"، وانتقل بعدها إلى بلدة "كسب" الواقعة على الحدود مع تركيا، وتجول داخل الكنائس القديمة الموجودة وسط البلدة التي تعرضت قبل اعوام لهجوم من جبهة "النصرة" الارهابية.