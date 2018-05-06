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رقم الخبر: 218823 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 19:32 الاقسام: محليات  
مستشار قائد الثورة: التغيير والتعليم السبيل لانقاذ الانسان من المشاكل الطبيعية

مستشار قائد الثورة: التغيير والتعليم السبيل لانقاذ الانسان من المشاكل الطبيعية

دعا مستشار سماحة قائد الثورة الاسلامية لشؤون العالم الاسلامي آية الله محمد علي تسخيري، الى الاهتمام بالبيئة تأسيسا على التعاليم الاسلامية وأضاف ان تغيير الانسان وتعليمه يسهمان في انقاذه من المشاكل الطبيعية.
واضاف آية الله تسخيري في الدورة الحادية عشرة للحوار بين الاسلام و المسيحية الارثوذكسية الروسية ان الله خلق كل شيء خدمة للانسان وتلبية لحاجاته.
وتابع ان الاسلام يدعو الى التنمية البشرية و اقامة العلاقة بين الانسان والطبيعة والاهتمام بالطبيعة.
يذكر ان الجولة الثالثة من الحوار بين الاسلام و المسيحية بدأت في طهران و يشارك فيها علماء من ايران و روسيا و يتركز الاجتماع على وجهة نظر الاسلام والمسيحية تجاه البيئة والامن الاجتماعي.
يذكر ان وفد كنيسة الارثوذكس الروسية المشارك في الاجتماع سيزور مدينة قم وسيلتقي عددا من الشخصيات الدينية و الجامعية فيها.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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