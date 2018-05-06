واضاف آية الله تسخيري في الدورة الحادية عشرة للحوار بين الاسلام و المسيحية الارثوذكسية الروسية ان الله خلق كل شيء خدمة للانسان وتلبية لحاجاته.
وتابع ان الاسلام يدعو الى التنمية البشرية و اقامة العلاقة بين الانسان والطبيعة والاهتمام بالطبيعة.
يذكر ان الجولة الثالثة من الحوار بين الاسلام و المسيحية بدأت في طهران و يشارك فيها علماء من ايران و روسيا و يتركز الاجتماع على وجهة نظر الاسلام والمسيحية تجاه البيئة والامن الاجتماعي.
يذكر ان وفد كنيسة الارثوذكس الروسية المشارك في الاجتماع سيزور مدينة قم وسيلتقي عددا من الشخصيات الدينية و الجامعية فيها.