قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، الأحد، ردّاً على احتمال إنسحاب واشنطن من الإتفاق النووي: إنّ الإتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه بين الولايات المتحدة وروسيا والصين والإتحاد الاوروبي وايران ليس بمعاهدة بسيطة منعقدة بين دول عادية بل هي وثيقة تمت المصادقة عليها في مجلس الأمن وباتت واجبة التطبيق.

وخلال لقاء خاص أجراه مراسل وكالة إرنا الأحد، معها في موسكو، أكّدت «ماريا زاخاروفا» على أنّ روسيا صرّحت مراراً بأنّ إنتهاك القوانين الدولية سيؤدي الى انفلات وعدم استقرار دوليين، معتبرة تصريحات مسؤولي البيت الابيض الملحّة على الانسحاب من الإتفاق النووي مخالفة للقوانين الدولية وتهديداً للأمن العالمي.

وردّاً على سؤال حول دور ايران في مكافحة الارهاب في المنطقة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: إنّ الأزمة السورية بدأت وامتدت بسبب ما قام به مسلحون وجماعات ارهابية تم دعمهم من خارج سوريا، مشددة على مساعي بلدها لتسوية الملف السوري سياسياً ومشيدةً بدور ايران في مكافحة الارهاب.

وأضافت زاخاروفا بأنّ قضايا الشرق الاوسط أوجدت مشاكل للقارة الاوروبية بسبب تدفق اللاجئين والمهاجرين اليها ناهيك عن وجود بعض المتطرفين والعناصر غير القانونية.

وصرّحت خلال اللقاء بأنّ تظافر جهود الدول الناشطة في مكافحة الارهاب ومنها ايران، السبيل الى القضاء على هذه المشاكل.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأنّ التوجه الامريكي الحالي قبال ايران لا يخدم السلام والإستقرار في المنطقة ولا يمنح اوروبا أماناً أكثر.

كما أكّدت على أنّ الإخلال بالإتفاق النووي وإطلاق اتهامات لا نهاية لها ضد ايران واتباع مساعٍ متتالية لتشويه سمعة ايران لن يترك انطباعاً ايجابياً على العملية المشتركة لمكافحة الارهاب ولن يعود عليها بالخير.

من جهة أخرى اكد نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، أن الانسحاب الامريكي المحتمل من الإتفاق النووي يعرض الأمن والسلم العالميين للخطر.

وقال الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية، أمس الاحد، في حوار خاص مع (ارنا): أن الإتفاق النووي غير قابل للنقض من الجانب الامريكي لأن الاوروبيين والروس والصينيين يرفضون نقض الإتفاق النووي.

واضاف: أنه وبالتاكيد ان الانسحاب من الإتفاق الذي وقّع والذي باركته الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي يعتبر مخالفة وانتهاكا للقوانين الدولية كما سيعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

واشار المالكي الى التهديد الامريكي وتهديدات الرئيس الامريكي ترامب الذي اكد خلالها انه في يوم 12/5 هناك كلام مهم سيصدر من الادارة الامريكية فيما يتعلق بالإتفاق النووي وقال: أن هذا الإتفاق لا يمكن نقضه من طرف واحد.

واعتبر ان من الأسلم لامريكا والمنطقة والعالم ان يمضي هذا الإتفاق النووي وفق الضوابط المتفق عليها، والذي يمثل انتصارا للإنسانية بشكل عام وانتصارا للمنطقة ولمحبي السلام.

وقال السيناتور ادوارد ماركي من الحزب الديمقراطي الأمريكي، ان انسحاب واشنطن من الإتفاق النووي، خطأ كبير سوف يطعن في مصداقية دونالد ترامب واميركا، عند لقائه الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ اون.

ونقلا عن موقع مركز الدراسات الأمريكي التابع للمجلس الأطلنطي، وصف ماركي، الذي كان يتحدث امام مقر مركز الدراسات في واشنطن، قرار ترامب بشأن خطة العمل الشاملة حول برنامج ايران النووي، يشكل عاملا مهما في تحديد نتيجة المفاوضات بين قادة اميركا وكوريا الشمالية وقال: اذا كان ترامب يسعى الى المصداقية خلال لقائه كيم، ينبغي ان لا يرتكب خطأ كبيرا بالإنسحاب من الإتفاق النووي الايراني.

وأشار الى الموعد الذي حدده الرئيس الامريكي لتلبية مطالبه بخصوص الإتفاق النووي ولقائه المقبل مع الرئيس الكوري الشمالي، منوها الى ان القضايا يجب ان تحل بالطرق الدبلوماسية.

ومن المقرر ان يعلن الرئيس الامريكي في 12 مايو قراره تمديد تعليق الحظر النووي على ايران او الإنسحاب منه. ترامب هدد بالانسحاب من الإتفاق النووي اذا لم تجر تعديلات عليه.

وكانت روسيا والصين قد شددتا في بيان مشترك على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران والالتزام الصارم بمبادئ هذه الصفقة، محذرتين من اتخاذ أي خطوات قد تقوض تطبيقها.

وقالت الدولتان، في البيان، الذي أصدرتاه بعد اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر 2020 حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي عقدت يوم 4 مايو في جنيف لمناقشة الصفقة بشأن تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني: يؤكد الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية دعمهما الثابت للتطبيق الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة بالشكل الذي أقره مجلس الأمن الدولي في القرار 2231 الصادر عام 2015.

وأشارت روسيا والصين إلى أن التطبيق الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة أسهم بصورة ملموسة في تعزيز الهيكل العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك الأمن الدولي على وجه العموم.