الدبلوماسي الايراني السابق سيد حسين موسويان، قدم تحليلا عن قرار ترامب المرتقب بشأن الإتفاق النووي وتصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد ايران، قال فيه:

كتب وزير الخارجية الايراني ظريف في تغريدة له عن ادعاءات نتنياهو قائلاً: الصبي الذي لا يكف عن أداء دور الراعي الكذاب، يريد مرة أخرى العمل حسب عادته، فمثلما وثّقت في كتابي النووي، بأن المسؤولين الاسرائيليين يسعون منذ عام 1992 وحتى الآن لإقناع المجتمع الدولي بأن ايران بصدد انتاج قنبلة نووية، لكي يتكتموا على وجود مئات القنابل النووية في (اسرائيل).

المسرحية الاعلامية للمسؤول (الاسرائيلي) (نتنياهو) عرضت في فترة مدروسة للغاية، لأن الرئيس الامريكي ترامب من المقرر ان يتخذ قراره بشأن الانسحاب من الإتفاق النووي بعد أيام.

على أي حال لم يفلح نتنياهو بتقديم أية وثيقة في مسرحيته الدعائية عن نقض ايران للإتفاق النووي، وإذا كانت ادعاءاته تخص النشاطات النووية السابقة لايران، فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتى بعض مسؤولي الاستخبارات الامريكيين كانوا ايدوا تنفيذ ايران لكامل لتعهداتها في الإتفاق النووي، ولهذا فان محاولة نتنياهو هدفها التمهيد لانسحاب ترامب من الإتفاق.

ان ترامب تهرب من تنفيذ تعهدات امريكا في هذا الإتفاق طوال الـ 15 شهراً الماضية، وحال دون إلغاء العقوبات الخاصة به وطالب الدول الأخرى بعدم التعاون الاقتصادي مع ايران، وهو يقيم سياساته حسب تصوره بأنه سيدفع ايران عبر الضغوط عليها الى استسلامها أمام رغباته.

لكن تأريخ العلاقات بين ايران وامريكا يشير الى أن ايران لن تستسلم امام ضغوط امريكا، وان تجاربي التي كسبتها من مهامي كمسؤول لجنة السياسة الخارجية في مكتب امانة المجلس الأعلى للأمن القومي والمتحدث باسم الملف النووي الايراني، تشير الى ان ايران تفعل كل شيء لتكون صاحبة اليد المتفوقة امام الضغوط الامريكية. فأسلوب القادة الايرانيين يقوم على ابداء التشدد وعدم المرونة امام الضغوط، وان التجربة السابقة للمفاوضات اشارت الى ان ايران طورت برنامجها وطاقاتها النووية امام مخالفة امريكا لحقها في التخصيب.

لذا فان العقوبات لم تكن المفتاح لحل الازمة النووية الايرانية، بل المفتاح كان الاعتراف بالتخصيب ودورة الوقود، والحقيقة ان امريكا هي التي إستسلمت للخط الاحمر الايراني.

كما ان تجربة حرب الاعوام الثمانية على ايران أثبتت هذا الواقع أيضاً، فبالرغم من مساندة جميع القوى العالمية والدول العربية المجاورة لايران لعدوان صدام على الاراضي الايرانية في استخدامه للسلاح الكيمياوي والبيولوجي، فان ايران قاومت وصانت وحدة ترابها.

فاذا كان ترامب يرغب بالانسحاب من الإتفاق النووي في 12 مايو، فلا ينبغي له ان يظن بأن ايران ستتضرر وبأنها في ضائقة. فبرغم ما يتصوره البعض في واشنطن، فان مؤشرات الاقتصاد الايراني قوية، وان انتاجها الوطني في العام الماضي بلغ 11%، وان سعر النفط يبلغ نحو 70 دولاراً للبرميل الواحد حاليا، ومن الناحية السياسية ايضاً فان مشاركة 72% من الايرانيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مؤشر مهم.

والأهم هو انه يجب النظر الى المظاهرات المعارضة التي جرت قبل بضعة أشهر في ايران، في إطار من المنافسات السياسية الداخلية. وبالطبع ان المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، هي واقعية وجدية يعود بعضها الى إلغاء بعض الدعم الحكومي في عملية تعديل البنى في ميزانية البلاد وجانب آخر الى عدم التزام امريكا بإلغاء العقوبات النووية.

اما الأمر المهم فهو إدراك ان حصول احتجاجات شعبية في ايران، لا يعني حصول أزمة أو أعمال شغب عامة في البلاد، فقد شاهدت بنفسي في ايران خروج مظاهرات مؤيدة اضخم بكثير من المظاهرات الاحتجاجية بعد مضي عدة ايام.