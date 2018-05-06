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رقم الخبر: 218818 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 19:25 الاقسام: دوليات  
سيئول تعمل على تأسيس مكتب للتعاون بين الكوريتين

سيئول تعمل على تأسيس مكتب للتعاون بين الكوريتين

أعلن مسئول كورى جنوبي، اليوم الأحد، أنه يتم العمل حاليا لتأسيس منظمة في مستوى مكتب حكومي للتعامل مع المسائل ذات الصلة بالتبادلات العابرة للحدود مع كوريا الشمالية في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تطوير العلاقات بينهما.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن فريقا مكونا من 4 أعضاء أوكلت إليهم مسؤولية التعامل مع الشئون ذات الصلة بالتعاون مع كوريا الشمالية ؛ إلا أن هذا الفريق ظل في حالة ركود تام منذ تأزم العلاقات بين الكوريتين في عام 2010.
ومن المتوقع أن يشتمل المكتب الجديد على إدارة خاصة بالتعامل مع القضايا الدبلوماسية مع المدن الأجنبية وبخاصة مدن الدول النامية، كما سيتم أيضا خلق وظيفة جديدة بمستوى نائب محافظ يناط بها التعامل مع الملفات ذات الصلة بالقضايا الدبلوماسية.
وكانت قيادتا الكوريتين قد اتفقا في مباحثات القمة التي جمعت بينهما في قرية الهدنة الحدودية بين الكوريتين "بانمونجوم" في 27 أبريل الماضي على إعادة تنشيط التبادلات والتعاون بين الكوريتين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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