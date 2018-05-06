ونقلاً عن وزارة الخارجية الايرانية، ندّد بهرام قاسمي بإصدار هذا الحكم الغيابي المسيّس من جانب محكمة امريكية في ظروف لم تتوفر فيها أدلّة أو براهين دامغة تؤكِد مشاركة ايران أو رعايا منها في حادث الـ 11 من سبتمبر، معلناً احتجاج بلده الشديد إزاء إصدار هكذا قرارات سياسية قائمة على إتهامات متكررة فارغة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف قاسمي بأنّ إصدار هذه الأحكام مرفوض لا يمكن القبول به ويسخر بحد ذاته من نظام القوانين الدولية ومن اُسر وضحايا حادث الـ 11 من سبتمبر.

وذكّر قاسمي بأنّ المصممين لهذه الألاعيب السياسية يسعون عبثاً عبر قلب الحقائق الى حرف عملية التحقيق القضائي ونتائجها بطريقة وهمية تُعارض العمليات التحقيقية القضائية التي تمت حتى الآن بحق المتهمين بالضلوع في حادث الـ 11 من سبتمبر وبأن اولئك يحاولون أن يكتبوا التاريخ كيفما شاءوا لكنّهم لن يبلغوا مآربهم قط.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية بأنّ إصدار هكذا احكام ليس إلّا انتهاكاً صريحاً وسافراً للقواعد والسبل المعمول بها في نطاق القوانين الدولية المؤكِّدة على ضرورة الإلتزام بالحصانة القضائية للحكومات وقال: إن ايران ستحتفظ بجميع حقوقها القانونية للتصدي لمثل هذه العمليات والخطوات غير القانونية.

علماً بأنّ محكمة أمريكية بعد تحقيق استمر لشهور أصدرت حكماً يقضي بضلوع ايران المزعوم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ودفع غرامة قدرها ستة مليارات دولار لاُسر الضحايا.