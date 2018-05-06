قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني: إن الإتفاق النووي خضع للدراسة والمناقشة لساعات وأشهر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وصادق مجلس الشورى الاسلامي على نتائج هذه الدراسة.

أعلن لاريجاني هذا الاحد خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي وردا على تنبيه النائب احمد سالك عضو اللجنة الثقافية ومن النواب الاصوليين في البرلمان الذي قال: إن الإتفاق النووي لم يناقش بشكل واف، وتم التصويت عليه في غضون فترة قصيرة.

وردا على اعتراض النائب سالك، أوضح لاريجاني ان خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) خضعت لدراسة ومناقشة نواب مجلس الشورى الاسلامي لمدة شهرين، كما ان التكتلات المختلفة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، درست الإتفاق لساعات مديدة.

وصرح بان نتائج جميع هذه الجلسات تم التصويت عليها في البرلمان.