* رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة يشيدون بحجم المشاركة وممارسة اللبنانيين لحقوقهم * الحضور الجماهيري في الانتخابات يثبت ان المقاومة في لبنان، ليست مجرد سلاح، بل هي مسأله شعب يقاوم

فُتحت صناديق الاقتراع صباح اليوم الأحد في 15 دائرة إنتخابية حيث توافد اللبنانيون إليها بكثافة مقبولة في الساعات الاولى للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 128نائباً في انتخابات هي الأولى منذ العام 2009، بعد تمديد للمجلس المنتخب في العام 2009 لثلاث مرات، بسبب عدم الإتفاق على قانون انتخابي جديد. ويقترع اللبنانيون في هذه الإنتخابات على أساس القانون النسبي.

الانتخابات النيابية إنطلقت في سبعة آلاف مركز انتخابي ووضعت صناديق الاقتراع في عهدة رؤساء الأقلام، ويتولى أمنها 21 ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة والأمن العام، فيما يتكفل الجيش بأمن محيط المراكز.

وبدأ توافد الناخبين الذين يبلغ عددهم حوالى 446ر746ر3 ناخباً منذ الصباح الباكر، لممارسة حقهم في الاقتراع، وسط أجواء هادئة، وتدابير أمنية مشددة، أمام مراكز الاقتراع وداخلها، وفي حضور مندوبي المرشحين.

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أدلى بصوته في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد الإقتراع إعتبر عون في كلمة له؛ أن اللبنانيين يمارسون اليوم أهم عملية وطنية سياسية، وأن هذا اليوم يختار فيه اللبنانيون من يمثلهم لأربع سنوات، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو المؤسسة التي تتوزع منها كل السلطات.

كما شدد الرئيس عون، على كل لبناني أن يمارس صلاحياته وعدم إهمال هذا الحق، معتبراً أنه إذا تنازل عن هذا الحق فهو يتنازل عن حق محاسبة النواب، متمنياً ان تكون العملية الانتخابية بحسب إرادة اللبنانيين واختيار اللائحة مع اختيار الصوت التفضيلي.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبية بري الذي ادلى بصوته في الانتخابات ببلدة تبنين في دائرة الجنوب الثالثة في لبنان، قال للصحفيين: كما قلت وردّدت دائما سواء من تبنين أو من أي بقعة من الجنوب إنه استفتاء نحو خط المقاومة والوحدة الوطنية والتحرير.

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كان قد أدلى بصوته في الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية على لائحة (المستقبل لبيروت).

وتحدث الحريري مع بعض الناخبين لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين نقلوا له معاناتهم، فوعدهم بحل مشاكلهم.

من جانبه أكد المدير العام السابق للامن العام في لبنان، اللواء جميل السيد، ان الحضور الجماهيري في الانتخابات يثبت ان المقاومة في لبنان، ليست مجرد سلاح، بل هي مسأله شعب، يقاوم.

وصرح اللواء جميل السيد وهومرشح مستقل عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل ان للانتخابات في لبنان عدة اوجه، أهمها السياسي والتي سوف تنتهي بتحديد ميزان القوى بين المقاومة وحلفائها من جهة وآخرين من جهة أخرى.

وبين السيد أن لهذه الانتخابات صدى دولياً وتُتابع من قبل دول العالم.

وأكد أن الاقبال الكبير على الانتخابات هو الذي يعطي رسالة صحيحة للخارج كي يعرفوا أن في لبنان، المقاومة هي عبارة عن شعب وليست كما يحاولون أن يصورونها مجرد سلاح. انها مسألة شعب يقاوم الارهاب في سوريا ويقاوم العدو الاسرائيلي في الجنوب.

وتفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون غرف عمليات المناطق، واطلع على التدابير المتخذة في سبيل إنجاح أمن العملية الانتخابية، كما أثنى على جهود الضباط والعسكريين وعلى التنسيق القائم بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية المعنية بهذه العملية.

وقد أعطى العماد عون توجيهاته لناحية تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع ضمن أجواء من الحرية والطمأنينة والديموقراطية، مشددا على (أن الجيش لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو عرقلة سير عمل هذا الاستحقاق من أي جهة أتت"، مؤكدا "حرص قوى الجيش على المتابعة الدقيقة والسريعة لمختلف الحوادث الطارئة".

وقد وصف وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، الوضع الامني في لبنان بانه جيد جداً وسط استمرار العملية الانتخابية.

وقال في مؤتمر صحفي له من سرايا صيدا أن مجلس النواب هو المجلس الأم والرئيسي للتشريع ونسبة التصويت حتى الآن دليل على مراهنة الناس على الدولة، مؤكداً على أن نسبة الاقتراع في صيدا وجزّين مرتفعة جداً والوضع الأمني جيد جداً.

نتائج الانتخابات ستتضح فجر الإثنين لترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، بدءاً من إنتخاب رئيس للبرلمان ومن ثم تسمية رئيس مكلف تشكليل الحكومة، وصولاً إلى نيل الحكومة الجديدة أو حكومة العهد الأولى، لتوزيع الحقائب الوزارية، ولا سيما السيادية والخدماتية، وسط توقعات بأن لا تكون تلك الأمور سلسة لأن الكثير من التباينات ظهرت في البلاد قبل دخول لبنان فترة الإستحقاق الإنتخابي.