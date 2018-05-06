قُتل خمسة أشخاص يشتبه بانهم متمردون بينهم جامعي برصاص الجيش الهندي في كشمير الهندية، يوم الأحد، بينما قتل خمسة مدنيين في تظاهرات لاحقا، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأوضح المدير العام للشرطة شيش بول فايد ان القوات المسلحة الهندية تدخلت في قريبة باديجام في منطقة شوبيان في جنوب سريناجار بعد تلقيها بلاغا بوجود متمردين مشتبه بهم مختبئين في أحد المنازل، وتابع شيش بول فايد لوكالة فرانس برس أن المتمردين رفضوا الاستسلام ما أدى إلى تبادل عنيف لإطلاق النار وسقوط خمسة قتلى.

وتابع انه تم توجيه نداء خاص بالاستسلام إلى عالم اجتماع يدعى "محمد رافي بهات" انضم الجمعة إلى صفوف المتمردين، مضيفا "لقد احضرنا والده لاقناعه بتسليم نفسه لكنه رفض على غرار الآخرين".

وأعلنت الجامعة في كشمير التي كان بهات يدرس فيها في بيان انها ستغلق أبوابها ليومين، وتابع شيش بول فايد ان بين المتمردين المفترضين القتلى الخمسة قياديا من حزب المجاهدين التشكيل البارز بين المتمردين.