خرج سكان العاصمة المكسيكية إلى الساحات، اليوم الأحد للمشاركة في عرض عسكري احتفالي بمناسبة ذكرى معركة بويبلا، ويقوم المحتفلين بحمل السيوف والبنادق، وقاموا بإعادة تمثيل أطوار معركة بويبلا التي هزم فيها نابليون عام 1862.

وتقع ولاية بويبلا في شرق وسط المكسيك، وتحدها ولايات فيراكروز إلى الشمال والشرق، هيدالجو، مكسيكو، تلاكسكالا، موريلوس إلى الغرب، وغيريرو وأواكساكا إلى الجنوب.

ويكمن أصل الولاية في مدينة بويبلا، والتي أسسها الإسبان في هذا الوادي عام 1531 لتأمين الطريق التجاري بين مكسيكو سيتي وميناء فيراكروز.

وبدأت الحرب الفرنسية-المكسيكية بغزو المكسيك من قبل الإمبراطورية الفرنسية المعتمدة في بداية على كل من المملكة المتحدة وإسبانيا ، وجاء ذلك عقب تعليق الرئيس بينيتو خواريز للمدفوعات الفائدة إلى الدول الأجنبية في عام 1861، وهو ما أغضب الدائنين للمكسيك وهي: إسبانيا وفرنسا وبريطانيا .

وقام إمبراطور فرنسا نابليون الثالث بالتحريض على غزو المكسيك، لتبرير التدخل العسكري لدعم السياسة الخارجية الواسعة النطاق مع الالتزام بالتجارة الحرة ولضمان وصول الأوروبيين إلى أسواق أمريكا اللاتينية ، كما أراد نابليون الحصول على الفضة الكامنة في مناجم المكسيك لتمويل إمبراطوريته، ولذلك عقد نابليون تحالف مع اسبانيا وبريطانيا ، بينما كانت الولايات المتحدة مشغولة بحرب أهلية .