أعلنت أمانة إتحاد البورصات الأوروبية-الآسيوية بأن بورصة طهران حلت في مركز الصدارة من حيث التعاملات في العام 2016 بقيمة 20 مليار يورو.

ونشرت أمانة إتحاد البورصات الأوروبية-الآسيوية (فياس) تقريراً عن فعاليات البورصات الأعضاء في الاتحاد حسب أدائها المالي في العام 2016. ووفقاً لذلك، فقد كانت السوق الايرانية بإجمالي إنتاج محلي قدره نحو 400 مليار دولار هي الاقتصاد الأكبر ومن ناحية تعداد السكان تأتي في المرتبة الثانية بعد مصر.

وتضم بورصة طهران 325 شركة وتعد الأكبر من حيث عدد الشركات الناشطة فيها وبلغت قيمتها السوقية نحو 100 مليار دولار لتأتي في المرتبة الثانية بعد بورصة أبوظبي.

وقد أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات السبت، على انخفاض المؤشر العام (تدبيكس) 511 نقطة، ليصل الى مستوى 93 ألفاً و100 نقطة. وتداولت السوق، السبت، 770 مليون سهم وورقة مالية بقيمة تريليون و948 مليار ريال (الدولار=42000 ريال) توزعت على 41 ألفاً و782 صفقة.