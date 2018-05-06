أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، بأن عملية السيطرة الشاملة على سوق العملة الصعبة في البلاد جارية في الوقت الحاضر بعد تدشين منظومة (نيما).

جاء ذلك في تصريح أدلى به سيف خلال اجتماعه، السبت، بالمدراء العامين للمصارف والمؤسسات المالية ومندوبي الصرافين للبحث حول منظومة (نيما).

وأشار محافظ البنك المركزي الى أن منظومة (نيما) لقيت إقبالاً جيداً في بداية نشاطها من قبل اللاعبين في سوق العملة الصعبة، وقال: انه على المصارف والصرافين كلاعبين رئيسيين في هذه المنظومة أن يدركوا مكانتهم وأن ينشطوا في ضوء دورهم المؤثر ويوفروا الأرضية لتقوية هذه المنظومة كأداة لاستقرار سوق العملة الصعبة. وأكد بأنه ستتم دراسة نقائص وعيوب المنظومة لتزاول نشاطها بقوة أكبر، وأضاف: ان منظومة (نيما) ستظهر أداءها بمضي الوقت وان البنك المركزي يرحب بأي انتقاد واقتراح في هذا المجال بهدف الارتقاء بأداء المنظومة.

يذكر أن النظام الشامل لمعاملات العملة الصعبة (منظومة نيما) قد تم تدشينها قبل فترة قصيرة من قبل البنك المركزي بهدف تسهيل توفير العملة وايجاد أجواء آمنة للزبائن والبائعين وتوفير إمكانية إيجاد أجواء المنافسة بين الصرافين لتوفير العملة للزبائن.

وهنالك في منظومة (نيما) 4 لاعبين أساسيين، هم: (مستوردو السلع والخدمات) كزبائن للعملة الصعبة، و(مصدرو السلع والخدمات) كبائعين للعملة الصعبة، و(الوسطاء) وهم المصارف والصرافين بصفة موجهين لمصادر العملة الصعبة من البائعين للزبائن، وبالتالي (المخطط لسياسات العملة الصعبة).