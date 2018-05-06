وصف السفير الايراني لدى الدوحة، محمد علي سبحاني، العلاقات التجارية مع قطر بأنها تمر بظروف جيدة للغاية وان رفع مستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين على رأس سياساتهما وتعد في صدر أولوياتهما.

وقال السفير سبحاني، في تصريح أدلى به خلال اجتماع بحضور التجار والناشطين الاقتصاديين في محافظة بوشهر (جنوب البلاد)، يوم السبت: ان هذه المحافظة تحتل مكانة مناسبة للارتقاء بمستوى التبادل التجاري مع قطر حيث ينبغي الاستفادة المثلى منها. وأضاف: ان القطريين يرغبون برفع حجم التبادل التجاري مع ايران حيث تبرز الحاجة لتصدير السلع الايرانية ذات الجودة المناسبة الى هذا البلد. وتابع: ان غرفة ايران التجارية ذات منظومة جيدة، وفي المقابل يشهد ميناء الرويس القطري حضور التجار الايرانيين ضمن غرفة اقتصادية مشتركة.

ونوه سبحاني الى أنه لا مشكلة في حصول التجار الايرانيين على تأشيرة دخول الى قطر، مؤكداً على عدم تقييد مستوى التبادل التجاري مع قطر على سوق ميناء الرويس فقط. ولفت السفير الايراني الى أن الحكومة بذلت جهوداً في إطار التركيز على السياسات الاقتصادية والدولية وترغب في تنمية العلاقات في هذه المجالات ولا ينبغي الاكتفاء بحكر النشاطات الاقتصادية على بعض التجار.

وخلال إجتماعه بمحافظ بوشهر عبدالكريم غرواند، شدد السفير سبحاني على ضرورة تسيير رحلة جوية بين محافظة بوشهر وقطر، وذلك بهدف تطوير التبادل التجاري والإقتصادي بين البلدين. واعتبر إن محافظة بوشهر تتمتع بإمكانيات كبيرة، مشيراً إلى أن أحد طرق تطوير صادرات المحافظة هو تعزيز النقل الجوي. وأشار إلى أن محافظة بوشهر تتمتع بمحاصيل زراعية وثروة سمكية ومواد منجمية كبيرة، لافتاً إلى أن هذه الإمكانيات يمكن أن توفر احتياجات قطر في هذا المجال.

من جانبه، اعتبر محافظ بوشهر إن المحافظة قادرة على توفير حاجات الأسواق القطرية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن كل الإمكانيات متاحة أمام رجال الأعمال والإقتصاديين الإيرانيين.