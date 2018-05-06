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رقم الخبر: 218806 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 17:44 الاقسام: محليات  
اللواء باقري: قواتنا المسلحة جاهزة للرد على اي تهديد وعدوان

اللواء باقري: قواتنا المسلحة جاهزة للرد على اي تهديد وعدوان

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، الجاهزية العالية للقوات المسلحة للرد على اي تهديد وعدوان من قبل اعداء الجمهورية الاسلامية.

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، الجاهزية العالية للقوات المسلحة للرد على اي تهديد وعدوان من قبل اعداء الجمهورية الاسلامية.
وفي كلمة له خلال لقائه اليوم الاحد قادة وكوادر لواء القوات الخاصة "الامام الحسين (ع)" التابع للحرس الثوري في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران قال اللواء باقري، ان القوات المسلحة اليوم بجاهزيتها العالية سترد على اي تهديد وعدوان من قبل اعداء الجمهورية الاسلامية.
واضاف، انه وبعد 40 عاما من انتصار الثورة تسعى اميركا الناهبة لثروات العالم والكيان الصهيوني الغاصب والرجعيون في المنطقة للتهديد وضرب الثورة الاسلامية الا انهم لم يتمكنوا من توجيه حتى ضربة بسيطة لايران الاسلامية.
وقال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة، ان البسالة والشهادة ليست مختصة بفترة الدفاع المقدس (حرب النظام العراقي السابق على ايران 1980-1988) وان خوزستان هي ارض الشهادة والشهداء والمدافعين عن المقدسات.
 

 
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