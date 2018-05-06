أكدت وزيرة الاقتصاد مساعدة رئيس وزراء كرواتيا، مارتينا داليتش، ضرورة تطوير وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين طهران وزغرب، لافتة الى أن القيود المصرفية والمالية تشكل أهم العقبات في مسار تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء جمع يوم الأحد بين مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية للجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد باقر نوبخت، مع وزيرة الاقتصاد الكرواتية.

ونوهت السيدة داليتش، في هذا اللقاء، بالزيارات الأخيرة لعدد من كبار المسؤولين الايرانيين بمن فيهم وزيري الخارجية والتعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الى كرواتيا، مؤكدة ان هذه الزيارات تخللتها محادثات إيجابية بين مسؤولي ورجال أعمال البلدين حول إجراء مشاريع مشتركة.

وتطلعت وزيرة الاقتصاد الكرواتية أن تفضي زيارتها الحالية لطهران الى النجاح في تذليل العقبات المصرفية والمالية بين ايران وكرواتيا وإنشاء مشاريع جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين بما يستدعي مزيداً من المحادثات الثنائية بهدف تنفيذ هذه المشاريع.

وفيما أشارت الى وجود عقبات جمركية ينبغي إزالتها في سياق تنمية التعاون الثنائي، صرحت داليتش انه وفقاً لقانون البنك المركزي الكرواتي فان الحكومة الكرواتية لا تواجه أي عقبات حقوقية في مسار التبادل الاقتصادي والمالي مع ايران، وأعربت عن أملها أن يتم عبر التعاون مع البنوك الأوروبية الكبرى ترسيخ مزيد من التنسيق والتعاون المناسب بين البلدين.

من جانبه، أكد مساعد رئيس الجمهورية الايراني، محمد باقر نوبخت، على تنمية العلاقات الاقتصادية مع كرواتيا وبذل الجهود بهدف إقامة قنوات التعاون بين القطاعين العام والخاص لدي البلدين. ونوه نوبخت بضرورة تذليل العقبات المصرفية بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وكرواتيا، معرباً عن أمله بأن تثمر زيارة السيدة داليتش للجمهورية الاسلامية الى ترسيخ مزيد من العلاقات بين طهران وزغرب.

وأردف نوبخت في هذا اللقاء: انه في ضوء الطاقات المتوفرة لدى ايران وكرواتيا، فان البلدين قادران على أن يكملا بعضهما الآخر، مشدداً على توفير ظروف تعاون مؤاتية بين القطاعين الخاص والعام بوصفها خطوة بالاتجاه الصحيح على صعيد تنمية العلاقات الثنائية.