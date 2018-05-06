قال المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رحيم صفوي يوم الأحد: إنّ ايران مقتدرة قوية لا تُقهَر وإنّ الأمريكيين جربوا الهزيمة مراراً في مواجهة الإقتدار والقوة الايرانية ولم يعد بوسعهم مواجهة الشعب الايراني العظيم والشامخ.

وفي كلمة ألقاها يوم الأحد خلال حفل تكريمي اقيم بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قوات أنصار المهدي(عج) المتخصص في حماية النقل الجوي بأمر صادر وقتذاك عن الإمام الخميني الراحل أضاف اللواء رحيم صفوي بأننا في بدايات انتصار الثورة غفلنا عن كيد ومكر الأعداء الخبيثين كالولايات المتحدة الامريكية والصهاينة ما أدّى الى إغتيال عدد من الشخصيات البارزة من النظام الايراني.

وأكّد اللواء رحيم صفوي على وقوف الكيان الصهيوني وراء عمليات اغتيال العلماء النوويين الايرانيين مندداً بالترهات التي اطلقها نتانياهو أخيراً وعرضه وثائق مزيفة وإطلاقه أكاذيب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال صفوي: إننا لدينا أدلة قوية بأنّ الأمريكيين بعد انهزام داعش في العراق وسوريا باتوا يسعون الى نقل حثالة هذا التنظيم الى أفغانستان ولكن عليهم أن يسمعوا جيداً بأنهم عاجزون عن مواجهة الشعب الإيراني ويعلموا بأنّ عودتهم الى ايران واستيلائهم ثانية عليها أمر مستحيل بفضل العناية الالهية وعزم الشعب الايراني والقيادة الحكيمة لسماحة قائد الثورة المعظم.

وصرّح المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة بأنّ الأمريكيين الذين يتولى رئاسة بلدهم رجل يريد إصدار قرار ضد ايران قاضي بالانسحاب عن الاتفاق النووي قد ذاقوا سابقاً طعم الهزيمة من جانب التحالف الايراني الروسي السوري بمشاركة حزب الله لبنان على الساحة السورية كما فشلوا في المضيّ بداعش الى الأمام فلحقت بهم هزيمة نكراء في الشرق الاوسط فضلاً عن فشلهم في توفير الأمن لأفغانستان معترفين بدور ايران في الحاق جميع هذه الهزائم بهم.

وخاطب صفوي الامريكيين قائلاً: نعم، إنّ ايران الحقت بكم الهزائم وأفشلت مخططاتكم في المنطقة ولانستغرب أن نراكم غاضبين مستائين، فموتوا بغيضكم.

وأضاف اللواء رحيم صفوي بأنّ ايران عزيزة مقتدرة لاتعرف الهزيمة وأنّ الشعوب المسلمة في المنطقة لن تُقهر وسيضطرّ الأمريكيون في نهاية المطاف الى سحب قواتهم من سوريا وشرق الفرات، فهم لم ينسوا بعد دحر90 الف عنصر إرهابي من دمشق وحلب وإعادة 75 بالمائة من الاراضي السورية الى سيطرة حكومة بشار الاسد على يد جبهة المقاومة وما تبقى منها سيتم إستعادته ايضاً بسواعد هؤلاء الابطال.

وأكّد صفوي على أنّ الامريكيين سينسحبون عاجلاً أم آجلاً من غرب آسيا لأنهم دولة متغطرسة وظالمة عاجزة عن توفير الأمان للمنطقة وأنّ شعوب المنطقة وحدها هي القادرة على استتباب هذا الأمن دون سواها.

ولفت صفوي الى التكاليف الباهظة التي قدّمتها ايران لتوفير أمن غرب آسيا لأنها دولة ساعية الى استتباب السلام والهدوء في منطقتي الخليج الفارسي وغرب آسيا لكنّ الصهاينة والأمريكان والبريطانيين هم السبب وراء إنعدام الأمان في المنطقة غايتهم من ذلك توقيع أكبر عدد من صفقات بيع الاسلحة ونهب الثروات النفطية التي تكتظ بها المنطقة.

وعزي اللواء رحيم صفوي جميع هذه الخطط والمؤامرات الصهيونية ألامريكية الى الحؤول دون تحوّل ايران الى القوة الاقليمية الوحيدة العظمى رغم إعلان فريق مؤسسات الأبحاث الأمريكي بأنّ نظام آل سعود سوف يزول حتى عام 2030 وأنّ ايران ستكون هي القوة العظمى الاولى على صعيد المنطقة.