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رقم الخبر: 218801 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 17:49 الاقسام: دوليات  
تشديدات أمنية في صربيا تحسبا لمسيرات المتطرفين

تشديدات أمنية في صربيا تحسبا لمسيرات المتطرفين

أغلقت الشرطة الصربية كل الطرق المؤدية إلى قرية مختلطة الأعراق شمال غربي بلجراد لمنع مسيرة خطط لها زعيم للقوميين المتطرفين مدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حروب تسعينيات القرن الماضى.

وكان فويسلاف سيسيلي يخطط لمسيرة في قرية هرتكوفتشي بمناسبة مرور 26 عاما على إلقائه كلمة هناك وصفها قضاة جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة بأنها جريمة ضد الإنسانية "لتحريضها على الترحيل والاضطهاد". وأصيب محتج من جماعة منافسة بجروح طفيفة في شجار مع أنصار سيسيلي في قرية مجاورة قبل أن تتدخل الشرطة لمنع المزيد من الاشتباكات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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