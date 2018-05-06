نحو 15 مليون ناخب سيكونون مدعوين لاختيار أعضاء البرلمان الماليزي، الذي يتألف من 222 مقعدا، الأربعاء، في الانتخابات العامة التي تحمل الرقم 14 في البلاد.

ورغم بدء مرحلة الصمت الانتخابي قبل أيام، لا تزال بعض شوارع العاصمة كوالالمبور تعج بصور ولافتات المرشحين، فيما تم رفع عدد كبير من اللوحات الدعائية. وتتنافس 3 كتل رئيسية في الانتخابات المرتقبة في ماليزيا، أكبرها ائتلاف الجبهة الوطنية الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي نجيب عبد الرزاق، ثم تحالف الأمل والحزب الإسلامي.