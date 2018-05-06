احتجزت الشرطة الروسية الزعيم المعارض "ألكسي نافالني" ونحو 1600 من مثيري الشغب المناهضين للكرملين يوم السبت، أثناء احتجاجات ضد الرئيس فلاديمير بوتين قبيل تنصيبه لفترة رئاسة رابعة.

ودعا نافالني الشعب للنزول إلى الشوارع في أكثر من 90 بلدة ومدينة في أنحاء روسيا للتعبير عن معارضتهم لما وصفه بحكم بوتين الاستبدادي الشبيه بحكم القياصرة.

وقال نافالني قبل احتجازه: سنجبر السلطات، التي تتألف من محتالين ولصوص، على أن تضع في الحسبان ملايين المواطنين الذين لم يصوتوا لبوتين.

وحقق بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات التي أجريت في مارس آذار ليستمر بذلك في الحكم ستة أعوام أخرى حتى 2024 مما يجعله صاحب أطول مدة حكم منذ عهد جوزيف ستالين.

واعتقلت الشرطة نافالني، الذي منع من خوض الانتخابات أمام بوتين استنادا إلى ما قال إنها حجة واهية، فور ظهوره في ميدان بوشكينسكايا بوسط موسكو بينما هتف الشبان روسيا بدون بوتين ويسقط القيصر.