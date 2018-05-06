تظاهر محتجون من أنصار ومعارضي حيازة السلاح في الولايات المتحدة أمام مقر الاجتماع السنوي للاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة في دالاس يومي السبت والأحد بعد أن سلطت أحدث حالة في سلسلة طويلة من القتل الجماعي الضوء مجددا على قضية حمل السلاح بالبلاد.

وعبر الشارع من مركز المؤتمرات حيث تحدث الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة أمام أعضاء الاتحاد القومي للأسلحة اجتذبت مسيرة من أجل الإصلاح نحو 200 متظاهر طالبوا بتشديد القيود على مبيعات الأسلحة النارية. وارتدى كثير من المحتجين ملابس باللون البرتقالي الذي أصبح اللون المميز للحركة المطالبة بتقييد حمل السلاح.

في الوقت نفسه شاهد المحتجون مانويل أوليفر الذي لقي ابنه جواكيم (17 عاما) حتفه في مذبحة 14 فبراير شباط التي راح ضحيتها 17 شخصا في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا وهو يرسم جدارية لأطفال يهرولون أثناء إطلاق النار عليهم.

وبعد ذلك بساعتين تجمع نحو 150 شخصا في نفس الموقع للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للاتحاد القومي للأسلحة وحمل كثيرون منهم مسدسات ووضعوا بنادق على أكتافهم.

ويحتدم الجدل في الولايات المتحدة حول حيازة الأسلحة بعد أن استخدم طالب سابق (19 عاما) سلاحا نصف آلي لقتل 17 من الطلاب والعاملين في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.

وطالب الطلاب الناجون من المذبحة بتشديد السيطرة على حمل الأسلحة النارية وإعادة النظر في سلطة الاتحاد القومي للأسلحة.

من جانب آخر أكدت وكالة أسوشيتد برس أن محققين من مكتب روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قد استجوبوا توك باراك الذي يعد من أقرب أصدقاء دونالد ترامب وتجمعهما علاقات شخصية وتجارية قديمة.

وكان باراك من أقرب مستشاري ترامب خلال الحملة الانتخابية، وقد عمل على جمع التبرعات للحملة، كما كانت تربطه علاقات وثيقة بمديرها السابق بول مانافورت الذي يواجه تهما مالية في محكمتين فدراليتين.

ويلاحق مولر أيضا عددا من المقربين من ترامب، من بينهم جورج نادر الذي كشف عن ترتيبه وحضوره -بصفته ممثلا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد- اجتماعا سريا في جزر سيشل قبيل تنصيب الرئيس الأميركي ترامب، وذلك بهدف إقامة قناة اتصال مع الكرملين دون علم حكومة (الرئيس آنذاك) باراك أوباما.

كما أن مايكل كوهين المحامي الخاص لترامب يخضع هو الآخر للتحقيق على خلفية دفعه مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، لإسكاتها بشأن ادعائها إقامة علاقة جنسية مع ترامب قبل سنوات.

وكُشف أن ترامب سدد لمحاميه كوهين المبلغ الذي دفعه لدانييلز، في حين أن الرئيس أعلن في وقت سابق جهله بمصدر ذلك المبلغ، قبل أن يعترف بعلمه بسداد الأموال للممثلة.

وكانت الممثلة الإباحية دانييلز قد رفعت قضيتين على ترامب وكوهين، الأولى بسبب العقد الذي وقعت عليه مكرهة كما تقول، والثانية بسبب القذف بعد أن هاجمها الرئيس ترامب في إحدى تغريداته.