مع إنطلاق العملية الإنتخابية في لبنان، صدرت العديد من المواقف السياسية التي شدّدت على أهمية المشاركة بكثافة في هذا الإستحقاق باعتباره مدخلاً لإعادة تثبيت وحدة لبنان منعته بمعادلته الثلاثية الماسية (الجيش والشعب والمقاومة).

وفي هذا السياق، أشار المرشح عن أحد المقاعد الشيعية في دائرة بعلبك الهرمل الدكتور ابراهيم الموسوي عقب إدلائه بصوته في بلدة النبي شيت إلى أن أهل هذه البلدة زحفوا جميعاً للتصويت منذ الصباح وهذا مؤشر على الوفاء، لافتاً إلى أن الإنتخابات تتم بطريقة ديمقراطية وهادئة.

وأكد الدكتور الموسوي على أن أهالي النبي شيت سيثبتون للجميع بأنه ملتزمون بخط ونهج سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله وكل محور المقاومة، معتبراً أن "بلدة النبي شيت، قلعة المقاومة سترسل رسالة لكل من يتحدث عن تململ وضعف".



النائب عمار: هذا اليوم الإنتخابي هو يوم لانتصار الدولة الموحدة وللمنعة الثلاثية



النائب علي عمار اعتبر بدوره، أن هذا اليوم الإنتخابي هو يوم لانتصار الدولة الواحدة الموحدة وللمنعة الثلاثية الماسية، وهو يوم الانتصار على الفساد والمفسدين، ويوم الانتصار على الحرمان من أبسط مقومات الحياة التي يعاني منها اللبناني.

وعقب إدلائه بصوته، رأى النائب عمار في تصريح من خارج مركز الاقتراع، أن هذا اليوم هو يوم إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسات والقضاء المستقل واجهزة الرقابة للدولة، ويوم للانتصار على اللصوص الذين أمعنوا في الدولة لصوصية وفسادأ.



النائب المقداد: هذا اليوم الإنتخابي هو يوم لبنان ويوم المقاومة



وبدوره، أكد النائب علي المقداد بعد إدلائه بصوته وقيامه بجولة على المراكز الإنتخابية في بلدة مقنة البقاعية، أن هذا اليوم الإنتخابي هو يوم لبنان ويوم المقاومة بإذن الله، مشيراً إلى أنه في حال استمرت كثافة المشاركة في العملية الإنتخابية على الوتيرة نفسها فإن نسبة المشاركة قد تتجاوز الـ80 % مساءً.



النائب فضل الله: الجنوب حاضر بقوة ليكرس المعادلة الذهبية



من جهته، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عقب إدلائه بصوته في بنت جبيل، أن اللبنانيين عموماً يمارسون اليوم حقاً طبيعياً بالإقتراع والجنوب كان دائماً في طليعة المشاركين في الإستحقاق الرئيسية، واصفاً ما يجري بأنه "عرس وطني".

وأشار إلى أن الجنوب اليوم حاضر بقوة ليكرس المعادلة الذهبية والمشاركة الدائمة له في إعادة إنتاج السلطة في لبنان، مردفاً: "كما كنّا دائماً مع شعبنا، ها هو الجنوب ممتلئ بأهله ليعبر عن تطلعات مشروعة لشعبه".



الوزير خليل: نحن مطمئنون إلى المناخ العام



الوزير علي حسن خليل، رأى أن طبيعة القانون الإنتخابي شجعت قوى سياسية على أن تجرب تخرق على مستوى المنطقة وهذا شيء طبيعي ونرحب به ونحن مطمئنون إلى المناخ العام.



النائب حميد: الناس ستحفظ منطقتها بأصواتها كما حفظتها بدمائها



أما النائب أيوب حميد فأعرب عقب إدلائه بصوته في بيت ليف بتفاؤله بأن تمرّ العملية الإنتخابية بسلاسة، مؤكداً "أننا وأهلنا في الجنوب سنستمر للحفاظ على الدماء والإنجازات التي قدموا من أجلها الكثير من التضحيات".

وشدد النائب حميد على أن "الناس ثابتة في أرضها ولن تهتز أمام التهويل الإسرائيلي وستحفظ منطقتها بدمائها وبأصواتها وخياراتها".



النائب بزي: الجنوب صوّت بالدم من أجل تثبيت القرار الوطني السيادي



وبدوره، أكد النائب علي بزي أن الجنوب صوّت بالدم من أجل تثبيت القرار الوطني السيادي، مشيراً إلى أنه في 7 أيار سيسجل الجنوب إنتصاراً جديداً يضاف إلى سجله المليء بالعزة والكرامة.



النائب فرنجية: موقعي بعد الإنتخابات لن يتغير



من جانبه، قال رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية عقب إدلائه بصوته في أحد أقلام الإقتراع في زغرتا، إن "زغرتا مفتوحة للكل هي بتكبر الروس وهي بتصغرها"، مؤكداً بأن "موقعي بعد الإنتخابات لن يتغير انا ما بغير محلي لا اليوم ولا بكرا والله يطول بعمر الرئيس".



الوزير مراد: هناك الكثير من الأمور التي لم يتم ايجاد الحلول لها في السابق في البقاع



الوزير ​السابق عبد الرحيم مراد​، أعرب في كلمة له بعد الادلاء بصوته في ​الانتخابات النيابية​ في بلدة غزة في ​البقاع​ الغربي، عن إعتقاده بأن "هناك الكثير من المطالب خصوصا في البقاع وهناك الكثير من الأمور التي لم يتم ايجاد الحلول لها في السابق".



الوزير كرامي: نأمل خيرا من هذه العملية الانتخابية



ومن جهته، لفت الوزير السابق ​فيصل كرامي​ في تصريح له إلى "أننا نتوقع أن تصل نسبة الاقتراع في ​طرابلس​ إلى 50 و60 في المئة"، معرباً عن أمله "خيرا من هذه العملية الانتخابية".





