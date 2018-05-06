زار وفد عسكري و دفاعي عماني كبير برئاسة مساعد هيئة اركان القوات المسلحة في الشؤون العملياتية و التخطيط العميد 'حمد بن راشد البولوتشي' الجامعة العليا للدفاع الوطني و التقى رئيس الجامعة اللواء احمد وحيدي.

وتأتي زيارة الوفد العماني في اطار لجنة التعاون الدفاعي المشترك بين ايران و سلطنة عمان .

وكان في استقبال الوفد العماني مساعد الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في الشؤون الدولية اللواء قدير نظامي.

وبدأ الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين ايران وسلطنة عمان اعماله يوم السبت في طهران ويستمر لخمسة ايام ويشارك فيه وفد عماني يضم كبار القادة العسكريين العمانيين لاجراء مباحثات مع كبار القادة العسكريين الايرانيين.

كما يأتي تفقد معرض القدرات الدفاعية التابع لوزارة الدفاع والاجتماع مع وزير الدفاع العميد امير حاتمي و قائد سلاح البحر في الجيش الادميرال حسين خانزادي ضمن برامج زيارة الوفد العماني.

وعلى هامش لقائه الوفد العماني ، أمس، أكد رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيراني العميد 'أحمد وحيدي'، ان سلطنة عمان تنتهج سياسة صحيحة وحكيمة، ومن هذا المنطلق تعد نوعية العلاقات بين إيران وسلطنة عمان أنموذجا للصداقة والعلاقات الطيبة لدول الجوار في المنطقة.

وأضاف العميد وحيدي في تصريح للمراسلين: 'ان إيران وسلطنة عمان تتمتعان بعلاقات ودية ووثيقة في شتى المجالات بما فيها القضايا العسكرية'.

وتابع بالقول: 'ان العلاقات العسكرية للبلدين الصديقين إيران وعمان بنّاءة وجيدة جدا'، وأشار الى بعض البرامج التدريبية والمناورات المشتركة قيد الإجراء بين إيران وسلطنة عمان التي جاءت في سياق هذه العلاقات، مؤكدا ان هذه البرامج من شأنها أن تساعد أكثر فأكثر على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أكد على تشكيل لجان مشتركة بين البلدين تعمل على مناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وفي معرض إشارته الى أهمية إجراء المناورات البحرية المشتركة لإيران وعمان وسبب إجراء هذه المناورات في الوقت الحاضر قال: ان الموقع الجيوسياسي لإيران مهم للغاية وان التعاون الثنائي بين البلدين لضمان الأمن في مضيق هرمز، إستراتيجي وهام جدا.

وأكد، ان هذه المناورات توفر ظروفا مناسبة كي يظهر البلدان أنهما قادران على ضمان السلام والأمن الإقليميين بصورة سلمية ومن دون التدخل الأجنبي.

وفي معرض إجابته على سؤال آخر حول رسالة هذه المناورات للدول المطلة على الخليج الفارسي وسائر بلدان المنطقة قال: ان مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القضايا الإقليمية واضحة جدا، ومن الجهة الأخرى، 'اننا نشهد توحد جهود الإرهابيين والكيان الصهيوني والسعودية لقتل المسلمين'.

وأضاف في هذا السياق: ان الإرهابيين المدعومين من أميركا والنظام السعودي يقتلون المدنيين الأبرياء في سوريا، كما ان الكيان الصهيوني يرتكب المجازر في فلسطين المحتلة من الجانب الآخر، وتقتل السعودية المدنيين الأبرياء العزّل في اليمن بالطائرات الأميركية.