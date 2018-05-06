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رقم الخبر: 218794 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 17:45 الاقسام: عربيات  
وزير الداخلية اللبناني: الوضع الامني جيد جداً

وزير الداخلية اللبناني: الوضع الامني جيد جداً

وصف وزير الداخلية ​والبلديات في لبنان نهاد المشنوق​ اليوم الاحد الوضع الامني في لبنان بانه جيد جداً وسط استمرار العملية الانتخابية.

وصف وزير الداخلية ​والبلديات في لبنان نهاد المشنوق​ اليوم الاحد الوضع الامني في لبنان بانه جيد جداً وسط استمرار العملية الانتخابية.
وافاد مراسل ارنا ان وزير الداخلية اللبنانية ​نهاد المشنوق​ قال في مؤتمر صحفي له من ​سرايا صيدا​ أن '​مجلس النواب​ هو المجلس الام والرئيسي للتشريع ونسبة التصوت حتي الآن دليل علي مراهنة الناس علي الدولة'، مؤكداً أن 'نسبة الاقتراع في صيدا وجزين مرتفعة جداً والوضع الامني جيد جداً'.
واضاف أن 'اللبنانيين غير معتادين علي هذه العملية فهي جديدة بالنسبة لهم إن من حجم اللائحة أو سواها وخصوصًا الكبار في السن، ولاحظنا صعوبة بعض الشيء في عملية الإقتراع'، معرباً عن أسفه الشديد لـ'ذوي الحاجات الخاصة لأن ما حصل هو تقصير اداري من مجموعة كانت مكلفة في الملف وقد اتخذت اجراءت بحق هذه المجموعة واعتبر ان هذه ثغرة جدية بالمسار الانتخابي'.
وأشار إلي 'أنني لاحظت ان هناك بعض الاشخاص يستصعبون استخدام الورقة بسبب حجمها ولكن القانون جديد وهو يفرض ان يكون كل شيء جديداً معه'.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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