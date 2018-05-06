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رقم الخبر: 218793 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 17:42 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
توجد فرص تعاون كثيرة في المجالات العلمية بين طهران وبيرن

توجد فرص تعاون كثيرة في المجالات العلمية بين طهران وبيرن

قال وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا 'منصور غلامي' ان هناك فرص كثيرة للتعاون العلمي والاكاديمي بين ايران وسويسرا؛ مصرحا ان السياسات العلمية الدولية لدي وزارة العلوم الايرانية ترتكز علي الانشطة المشتركة مع البلدان الاخري فيما يخص المجالات ذات الصلة.

قال وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا 'منصور غلامي' ان هناك فرص كثيرة للتعاون العلمي والاكاديمي بين ايران وسويسرا؛ مصرحا ان السياسات العلمية الدولية لدي وزارة العلوم الايرانية ترتكز علي الانشطة المشتركة مع البلدان الاخري فيما يخص المجالات ذات الصلة.
جاءت تصريحات وزير العلوم الايراني هذه خلال اجتماع مشترك عقد اليوم الاحد في طهران بين كبار مسؤولي الشؤون العلمية والاكاديمية في ايران وسويسرا بهدف مناقشة الفرص المتاحة للتعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين.
ونوّه غلامي الي اهم الظروف المتاحة للتعاون العلمي بين طهران وبيرن؛ داعيا الي اقامة دورات تعليمية مشتركة في مجال الدراسات العليا واعداد ابحاث مشتركة، الي جانب اقامة المؤتمرات والورشات المشتركة وتبادل الاساتذة والطلاب والباحثين.
واكد وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا ان زيارة وفد اكاديمي سويسري لطهران يشير الي رغبة الجانبين في ترسيخ مزيد من التعاون العلمي المشترك.
ولفت الي ان الجمهورية الاسلامية تحتضن في جامعاتها ما يربو عن 4 ملايين و500 طالب، وتمتلك 42 حديقة للعلوم والتكنولوجيا، كما انها وفقا لمؤشرات التصنيف العلمي الدولية تحتل المركز الاول في المنطقة والـ 16 عالميا في مجال انتاج العلوم.
واكد غلامي ان ايران وفي ضوء هذه المرتبة العلمية المرموقة فهي ترحب بالتعاون مع سائر البلدان؛ لافتا الي العلاقات التي تجمعها مع الدول الاسيوية والاوروبية والعربية والافريقية في هذا الخصوص.
من جانبه اشار امين اللجنة الحكومية السويسرية لشؤون التعليم والتنمية 'ابروجيو' في تصريح له خلال الاجتماع المشترك، اشار الي رغبة الجامعات في سويسرا للتعاون العلمي والاكاديمي مع نظيراتها الايرانية.
ودعا الي تفعيل دور الجامعات الشهيرة في ايران وسويسرا بهدف تنفيذ مذكرات التفاهم والتوافقات المبرمة بين البلدين.
يذكر ان الاجتماع العلمي والاكاديمي المشترك بين ايران وسويسرا اليوم الاحد افضي الي توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تنص علي التعاون العلمي والاكاديمي بين طهران وبيرن.
 

 
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