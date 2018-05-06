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رقم الخبر: 218792 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 17:43 الاقسام: محليات  
مطهري: إيران ستخرج منتصرة من المخطط الأمريكي بالخروج من الاتفاق النووي

مطهري: إيران ستخرج منتصرة من المخطط الأمريكي بالخروج من الاتفاق النووي

قال نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي مطهري إن إيران هي من ستخرج منتصرة من المخطط أمريكا بالخروج من الاتفاق النووي مشيرًا إلى أن أمريكا سيُفقدها مكانتها كما سيُتم حجة إيران.

قال نائب رئيس مجلس الشّورى الإسلامي علي مطهري إن إيران هي من ستخرج منتصرة من المخطط أمريكا بالخروج من الاتفاق النووي مشيرًا إلى أن أمريكا سيُفقدها مكانتها كما سيُتم حجة إيران.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن نائب رئيس مجلس الشّورى الإسلامي علي مطهري وفي كلمة له، يوم الاحد، قال إن الردّ الإيراني على خروج الولايات المتّحدة سيكون قاسيًا، مضيفًا: "سنوفّر كل احتياجاتنا عبر الاعتماد على طاقاتنا الدّاخلية وعبر علاقاتنا الجيّدة مع الدّول المستقلّة".
وتساءل نائب رئيس مجلس الشّورى الإسلامي عن مدى مصداقيّة واعتبار الولايات المتّحدة في محادثاتها مع كوريا الشّمالية في حال خرجت من الاتفاق النووي، وأضاف: "خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيفقدها من مكانتها العالمية كما سيتم حجة إيران على العالم ".
ولفت مطهري إلى ان أمريكا تتذرع بالقدرات الصّاروخية الإيرانية والّنّفوذ الإيراني في المنطقة متسائلا: "هل تسمح أمريكا لإيران أن تتخذ قرارات فيما خص القدرات الصّاروخية الأمريكية؟".
 

 
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