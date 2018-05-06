وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في حديث لـ /موازين نيوز/، “ان الفريق سيغادر، مساء اليوم الاحد، وبعد الوحدة التدريبية ، متوجها الى مدينة كربلاء تحضيرا لمواجهة العهد اللبناني”.

واضاف، “ان الادارة هيأت كل مستلزمات النجاح للفريق من اجل العبور الى المباراة النهائية موضحاً ان الادارة تتهيأ ايضا لتشكيل لجنة من الادارة لاستقبال الفريق الضيف العهد اللبناني، وتوفير كل سبل الراحة”.

واشار الزيدي الى، “ان القوة الجوية يراهن على مباراة الذهاب في ملعب كربلاء لحسم التأهل الى نهائي غرب القارة الاسيوية مشيرا الى ان اللاعب همام طارق هو اللاعب الوحيد الذي سيتخلف عن الوفد بسبب عقوبة الايقاف التي تعرض لها، وبالتالي سيغيب عن مباراة الذهاب ، على ان يعود همام الى الفريق بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني الذي سيخوض ايضا مباراة تجريبية في الثامن من الشهر الجاري امام منتخب فلسطين في البصرة، حيث سينخرط بالتدريبات تحضيرا للقاء العودة امام العهد اللبناني”.