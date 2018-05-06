أكد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف باعتباره المغذي الرئيسي لعدم الاستقرار في العالم.

وقد أصدر المؤتمر الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بيانا ختاميا سيتم اعتماده بشكل رسمي كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.

وأكد مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب في كلمته في ختام المؤتمر أن الحصار لم يثن دولة قطر عن القيام بدورها الفعال في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين ومكافحة الاٍرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره.

وشدد القحطاني على أن قطر حرصت منذ اعتماد إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على التنفيذ الكامل لهذه الإستراتيجية لما تضمنته من تدابير مهمة وفق ركائزها الأربع، وفي مقدمتها معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الصراعات والحروب وغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز على أساس الانتماء العرقي والوطني والديني، والإقصاء السياسي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلى الحكم الرشيد، والبطالة.