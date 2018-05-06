  • الأحد ٢٠ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 06, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218786 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 16:17 الاقسام: رياضة  
محمد صلاح في أول زيارة إلى ملعب "ستامفورد" منذ رحيله عن تشيلسى

محمد صلاح في أول زيارة إلى ملعب "ستامفورد" منذ رحيله عن تشيلسى

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الأحد، مباراة نارية بين تشيلسى وضيفه ليفربول، حيث تتجه الأنظار نحو معقل البلوز، حيث يحل محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول ضيفا ثقيلا على فريقه السابق، فى الخامسة والنصف، ضمن مباريات الجولة الـ37، وقبل الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج

ويستعد صلاح للقيام بأول زيارة لملعب "ستامفورد بريدج"، منذ رحيله عن تشيلسى، من أجل إظهار قدراته والقيام برد اعتباره أمام النادى اللندنى.
ويدخل فريق ليفربول المباراة وسط معنويات عالية، تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، وذلك بعدما نجح فى قيادة الفريق للتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز بسيناريو مثير جدا على فريق روما الإيطالى، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بنتيجة 7 ــ 6، بينما يسعى فريق تشيلسى بقيادة كونتى، إلى الانتفاضة مجددا بعد الخسارة غير المتوقعة أمام واتفورد بالجولة الماضية.
ويسعى محمد صلاح، فى مواصلة منافسته الشرسة مع النجم الأرجنيتنى ليونيل ميسى لاعب برشلونة، على لقب هداف الدوريات الـ 5 الكبرى، والذى كان يتصدر قائمة الدولى المصرى برصيد 31 هدفا، قبل أن يعود ميسى ويخطف منه الصدارة بثلاثية "هاتريك"، والذى أحرزه فى مرمى ديبورتيفو لاكورونا، ليتصدر القائمة برصيد 32 هدفا بفارق هدف وحيد عن الفرعون.
ويضع محمد صلاح، مباراة تشيلسى نصب عينيه من أجل انقاذ الموسم المقبل للريدز على مستوى المشاركة القارية، وأيضا الإبقاء على حظوظه فى الفوز بجائزة الحذاء الذهبى للدورى الإنجليزى.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فلسطين اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/6816 sec