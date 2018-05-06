يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الأحد، مباراة نارية بين تشيلسى وضيفه ليفربول، حيث تتجه الأنظار نحو معقل البلوز، حيث يحل محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول ضيفا ثقيلا على فريقه السابق، فى الخامسة والنصف، ضمن مباريات الجولة الـ37، وقبل الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج

ويستعد صلاح للقيام بأول زيارة لملعب "ستامفورد بريدج"، منذ رحيله عن تشيلسى، من أجل إظهار قدراته والقيام برد اعتباره أمام النادى اللندنى.

ويدخل فريق ليفربول المباراة وسط معنويات عالية، تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، وذلك بعدما نجح فى قيادة الفريق للتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز بسيناريو مثير جدا على فريق روما الإيطالى، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بنتيجة 7 ــ 6، بينما يسعى فريق تشيلسى بقيادة كونتى، إلى الانتفاضة مجددا بعد الخسارة غير المتوقعة أمام واتفورد بالجولة الماضية.

ويسعى محمد صلاح، فى مواصلة منافسته الشرسة مع النجم الأرجنيتنى ليونيل ميسى لاعب برشلونة، على لقب هداف الدوريات الـ 5 الكبرى، والذى كان يتصدر قائمة الدولى المصرى برصيد 31 هدفا، قبل أن يعود ميسى ويخطف منه الصدارة بثلاثية "هاتريك"، والذى أحرزه فى مرمى ديبورتيفو لاكورونا، ليتصدر القائمة برصيد 32 هدفا بفارق هدف وحيد عن الفرعون.

ويضع محمد صلاح، مباراة تشيلسى نصب عينيه من أجل انقاذ الموسم المقبل للريدز على مستوى المشاركة القارية، وأيضا الإبقاء على حظوظه فى الفوز بجائزة الحذاء الذهبى للدورى الإنجليزى.

