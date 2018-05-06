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رقم الخبر: 218785 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 16:18 الاقسام: الوسائط المتعددة  
لبنان ينتخب نواب البرلمان

لبنان ينتخب نواب البرلمان

بعد 9 سنوات يعود الإستحقاق الإنتخابي من جديد في لبنان، فترة كانت كفيلة لتجعل الناس متعطشين لممارسة حقهم السياسي بقوة.

فمنذ الصباح شهدت مختلف المناطق اللبنانية اقبالاً كثيفاً على مراكز الإقتراع، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم في كل الدوائر بكثافة.

الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
الانتخابات البرلمانية في لبنانالانتخابات البرلمانية في لبنان
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مصدر الخبر: العهد
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