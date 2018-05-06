وفي تصريح لنشرة سانا الرياضية قال رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد محمود ميا:” أن بطولة آسيا تعد من أقوى البطولات الدولية بعد بطولة العالم وسيحاول لاعبو منتخبنا إحراز نتائج جيدة وترجمة الجهد الذي بذل في المرحلة التحضيرية والاستعدادية من خلال إحراز مراكز متقدمة والصعود على منصات التتويج”.

وأضاف ميا: أن اتحاد اللعبة وفر الظروف التدريبية المناسبة للاعبي المنتخب في معسكرهم الذي انطلق بداية شهر شباط الماضي في صالة الجلاء الرياضية لافتا إلى أن المنتخب يضم لاعبي خبرة وشباب ستكون لهم كلمة في هذه البطولة والاستحقاقات القادمة ومنها بطولة المتوسط ودورة الألعاب الآسيوية وبطولة كرواتيا المؤهلة للأولمبياد.‏‏‏‏

بدوره قال مدرب المنتخب سهيل سلمان أنه تم انتقاء اللاعبين المميزين للمشاركة في هذه البطولة بعد اختبارات جرت في صالة المنتخب الوطني وملعب تشرين بدمشق بإشراف الجهاز الفني وبمتابعة اتحاد اللعبة وعملنا ما في وسعنا لرفع اللياقة البدنية والسرعة وقدرة التحمل لإيصال اللاعبين إلى مستوى المنافسة‏‏‏‏.‏‏‏‏

يشار إلى أن بعثة المنتخب تألفت من جهاد ميا رئيسا وسهيل سلمان مدربا ومن اللاعبين محمد نادر عبد العال وفادي قره فلاح ومحمد الغراوي وهاشم شملات وقيس الغراوي.

