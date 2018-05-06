قال مسؤول في الشرطة المحلية إن تفجيرا في مسجد بإقليم خوست بشرق أفغانستان يوم الأحد أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 29 آخرين وإن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وأوضح بصير بينا المتحدث باسم الشرطة المحلية أن المسجد كان يعج بالمصلين بعد صلاة العصر كما أن المسجد يستخدم كمركز لتسجيل الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول.

وكان المتحدث باسم ولاية خوست طالب مانغل قد قال لوكالة "سبوتنيك" إنه "قرابة الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي وقع انفجار داخل جامع في مدينة خوست يستعمل مركزا لتسجيل الناخبين".

وأضاف مانغل "هناك قتلى وجرحى في التفجير لكن سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد اتضاح الصورة".

وعلى مدار الشهر الماضي، عانت أفغانستان من هجمات إرهابية مُتكررة نفذتها حركة طالبان وفرع تنظيم داعش هناك، تسببت في مقتل وإصابة المئات، كان أخرها تفجير سيارة اسعاف في قلب العاصمة كابول، اسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. وجاء ذلك بعد تفجير داعش لمسجد ومركز ثقافي شيعي، تسبب في مقتل ...

من جهة أخرى قال مسؤولون إن سبعة مهندسين من الهند ومواطنا أفغانيا يعملون في محطة لتوليد الكهرباء في إقليم بغلان بشمال أفغانستان تعرضوا للخطف يوم الأحد.

وقال ذبيح الله شجاع المتحدث باسم شرطة بغلان إن المهندسين كانوا في طريقهم إلى محطة كهرباء تديرها الدولة في حافلة صغيرة عندما خطفهم مسلحون مجهولون مع سائقهم الأفغاني.

وأكد مسؤولان من السفارة الهندية في كابول نبأ خطف المهندسين الذين يعملون لدى شركة (دي.إيه.بي.إس) التي تدير محطات لتوليد الكهرباء. وقال مسؤول بارز بالسفارة الهندية إن أكثر من 150 مهندسا وخبيرا فنيا هنديا يعملون حاليا في مشروعات ضخمة للبنية الأساسية في مختلف أرجاء أفغانستان.

وأضاف المسؤول: نبحث عن سبل لضمان إطلاق سراح مهندسينا.

ولم يعرف بعد من المسؤول عن خطفهم أو ما إذا كان أحد قد طلب فدية لإطلاق سراحهم.

وخطف السكان المحليين للابتزاز شائع في أفغانستان. وازدادت الأوضاع سوءا بسبب انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة.

وفي عام 2016، تعرضت موظفة إغاثة هندية للخطف في كابول وأطلق سراحها بعد 40 يوما. وتصدر الحكومة الهندية بانتظام تحذيرا أمنيا للهنود المقيمين في أفغانستان والمسافرين إلى البلد الذي تمزقه الحرب.