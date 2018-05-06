أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ​ميشال عون​ بعد ادلائه بصوته في مركز بلدية حارة حريك للتدريب أن "اللبنانيين اليوم يمارسون أهم عملية وطنية سياسية، مشيراً إلى أن "هذا اليوم يختار فيه اللبنانيون الاشخاص الذين سيمثلونهم 4 سنوات ومجلس النواب هو المؤسسة الام التي تتوزع منها كل السلطات لذلك هذا الامر مهم للبناني وهذا واجب مقدس".

ولفت إلى ان "أغلب البلدان لديهم الاقتراع الزامي، ونحن نعطي الحرية بالاقتراع لكن لا يجب اهمال هذا الحق".

وتوجه إلى الناخبين بالقول: "اختاروا اللائحة التي تريدون واختاروا الشخص التفضيلي لديكم، ونتمنى أن يكون الانتخاب وفق ارادتكم، كاشفاً عن أنه أدلى بصوته للعهد.



الرئيس بري يدلي بصوته في تبنين



وبدوره، أدلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بصوته في أحد أقلام الإقتراع في بلدة تبنين الجنوبية، لكنه فضّل عدم الإدلاء بأي تصريح.



الحريري: لا خوف على الأمن



من جانبه، لفت رئيس مجلس الوزراء ​اللبناني سعد الحريري​ بعد الادلاء بصوته في مدرسة شكيب ارسلان في دائرة بيروت الثانية إلى أن "اليوم هو عرس ديمقراطي وقد قمت بواجبي الانتخابي"، قائلاً: "اذا نظرنا الى ما يحصل حولنا ونرى كيف تجرى انتخابات في ​لبنان​ نقول ان البلد بألف خير"، مشيراً إلى أن " لبنان يقوم بانتخابات ديمقراطية وعلى كل مواطن أن يقدم على ​الانتخابات​ لتقديم واجبه الوطني".

وتوجه الحريري بالشكر لكل القيمين على الانتخابات من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والاجهزة الامنية والجيش اللبناني والهيئات الدولية، مؤكداً "أننا بلد ديمقراطي ويحق لكل فريق اعطاء رأيه وأحضّ اللبنانيين على الاقتراع والحكومة قامت بجهد كبير للوصول"، لافتاً إلى "انني أواكب العملية الانتخابية وأؤكد أنها عملية ديمقراطية لمصلحة المواطن اللبناني ولا خوف على الامن".

وأكد أن "لبنان بألف خير ويقوم بانتخابات ديمقراطية وعلى كل لبناني ان يؤدي واجبه الوطني بالاقتراع وهذا سبب عافية".





