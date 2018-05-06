وأفادت وكالة مهر للأنباء ان لاعبي فريق برسبوليس حضروا جلسة اقامها الطاقم الفني لهذا الفريق بهدف تحليل اداء خصمه الجزيرة.

واستعرض المدرب الكرواتي لبرسبوليس برانكو إيفانوفيتش مع لاعبي الفريق نقاط القوة والضعف لديهم.

يذكر ان بعثة فريق برسبوليس الايراني توجهت الى إمارة دبي السبت، استعدادا لمواجهة فريق الجزيرة الاماراتي مساء الاثنين في اطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2018.

هذا وكان برسبوليس الايراني قد تأهل من دور المجموعات اثر تصدره المجموعة الرابعة التي ضمت كل نسف قرشي الاوزبكي والوصل الاماراتي والسد القطري بجدارة برصيد 13 نقطة.