فيلم "وردة النساء" للمخرج "تشمني غل" وسيناريو "فيدا صالحي" في أول ظهور دولي له خلال الدورة الواحدة والخمسين من مهرجان "هيوستن" Worldfestللفيلم الدولي بأمريكا حصد أربعة جوائز "ريمي" Remi بما في ذلك أفضل إخراج مستقل وأفضل سيناريو وأفضل ممثل عن دور ذكوري بالإضافة الى جائزى أفضل تصوير، وفي النهاية اقتنص "تشمني غل" من هذا المهرجان البارز للسينما العالمية الجائزة الذهبية عن أفضل مخرج مستقل وجائزة أفضل ممثل لـ "علي ‌محمد رادمنش".

وحصد ممثل الفيلم الايراني "علي ‌محمد رادمنش" على هذه الجائزة من قبل لجنة نقاد السينما الامريكيين في المهرجان وقدمها له الممثل الامريكي الشهير "نيك نيكلسون" Nick Nicholson الذي كان أحد أعضاء لجنة النقاد وحكم في المهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان هيوستن الدولي للسينما واحد من أهم وأقدم المهرجانات السينمائية المستقلة في العالم، وقد حاز صناع السينما في العالم على جوائز "ريمي" من هذا المهرجان، وكانت قد عقدت الدورة الواحدة والخمسين للمهرجان في ولاية تكساس الأمريكية في الفترة من (20-29 أبريل 2018).

مهرجان هيوستن الدولي للأفلام الذي تأسس عام 1961 هو واحد من أهم المهرجانات السينمائية المستقلة في الولايات المتحدة إضافة الى مهرجانات "سان فرانسيسكو" و"نيويورك"، وبدأ هيوستن فعالياته في بداية مشواره بطريقة غير تنافسية، ولكن في عام 1968 انطلقت المسابقات التنافسية ضمن فعالياته.

"وردة النساء" تم تصويره من قبل "محمد فاكوري" وبتمثيل كل من "سعيد داخ" و"علي محمد رادمنش"، يغانه رجبي، ساقي زينتي، مسعود محمدي، فيدا عمويي وتم تصويره لمدة شهر في موقع أفران صناعة حجر الآجر بقرية "قرتشك".

"ستار تشمني غل" و"فيدا صالحي" من بين الممثلين الموفقين المشاركين في أعمل سينمائية عالمية، كما عملا في مجال الأفلام القصيرة والوثائقية فيما سبق وكسبا العديد من الجوائز على الساحة الدولية.

تدور أحداث الفيلم الحاصل على جائزة "ريمي" من هيوستن الامريكي حول قصة زوجين أفغانيين يهاجران الى ايران هجرة غير شرعية ويعملان في مصنع للطابوق واثر حدث ما يتغير مصير حياتهما نحو الأفضل.

ومن بين أعضاء فريق الفيلم الطويل "وردة النساء":

المخرج: ستار تشمني غل"، سيناريو: فيدا صالحي، مدير التصوير: محمد فكوري، هندسة الصوت: بهروز معاونيان، مونتاج: كافه عزيزي، موسيقى: كارنغ كرباسي، مصمم الديكور: حسين مرزبان، مكياج: فيدا صالحي، مدير الانتاج: مريم قاسم آبادي، مساعد مخرج أول: سياوش رمضان لو، مساعد مخرج ثاني: محمد توريوريان، مصمم الألوان: سامان مجدوفائي، مخبر التصميم الديجيتالي: مهرداد سليماني، فتاة التتابع: مريم روزبهاني، مساعد مصور: حسين صادقي وحميد محمد زاده وناصح عبدالهي واحمد رضا صادقي، مساعد للصوت: سهيل حسين خاني، المنتج المنفذ: عباس ابويساني، مدير المشهد: حامد أحمدي، والممثلين هم: سعيد داخ، علي محمد رادمنش، يغانه رجبي، ساقي زينتي، مسعود محمدي، فيدا عمويي و....

والإستشارة الاعلامية تمت عن طريق الصحفي منصور جهاني ومنوتشهر جهاني، وأنتج الفيلم كل من "ستار تشمني غل" و"يوسف كريمي" والفيلم من إنتاج شركة "ستاك فيلم سنندج" السينمائية.