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رقم الخبر: 218733 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 11:10 الاقسام: محليات  
الرئيس الایراني: لن نتفاوض مع احد حول قدراتنا الدفاعية
في كلمة للرئيس روحاني في حشد غفير من اهالي مدينة سبزوار

الرئيس الایراني: لن نتفاوض مع احد حول قدراتنا الدفاعية

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان ايران لن تتفاوض مع احد حول قدراتها الدفاعية وستقوم بانتاج كل ما تحتاجه من السلاح للدفاع عن نفسها.

جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني في حشد غفير من اهالي مدينة سبزوار التابعة لمحافظة خراسان الرضوية التي يزورها حاليا.

يتبع..

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس
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