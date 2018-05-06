في كلمة للرئيس روحاني في حشد غفير من اهالي مدينة سبزوار الرئيس الایراني: لن نتفاوض مع احد حول قدراتنا الدفاعية اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان ايران لن تتفاوض مع احد حول قدراتها الدفاعية وستقوم بانتاج كل ما تحتاجه من السلاح للدفاع عن نفسها.