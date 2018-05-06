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رقم الخبر: 218732 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 11:11 الاقسام: رياضة  
فياريال يقتنص فوزًا قاتلاً أمام فالنسيا

فياريال يقتنص فوزًا قاتلاً أمام فالنسيا

اقتنص فياريال ثلاث نقاط ثمينة في الليجا بعدما حقق فوزا قاتلا وصعبا على فالنسيا بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب (لا سيراميكا) مساء السبت ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

يدين فريق "الغواصات الصفراء" بالفضل في هذا الانتصار لماريو جاسبار صاحب هدف النقاط الثلاث قبل 4 دقائق من النهاية.

وكان فالنسيا قد ضمن رسميا مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل، قبل أن يلعب مباراته أمام فياريال، بعد خسارة ريال بيتيس أمام أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة.

وساهمت خسارة الفريق الأندلسي في توقف رصيده عند 59 نقطة في المركز الخامس، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن فالنسيا قبل مباراته أمام "الغواصات الصفراء" قبل جولتين من النهاية.

جيرونا 1 – ايبار 4

سيلتافيجو 1 – لاكورونا 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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