استدعى السودان، سفير إفريقيا الوسطى لدى الخرطوم، على خلفية مصرع حارس السفارة السودانية ببانغي على يد شرطة البلاد.

وحسب وكالة سبوتنيك أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية في بيان له أن وزارة الخارجية السودانية استدعت مساء السبت، عبد الرحيم عبد الله، سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى الخرطوم، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له منزل سفير السودان في بانغي، بواسطة بعض عناصر الشرطة الأفروأوسطية مساء الجمعة 4 أيار/مايو الجاري، والذي أسفر عن مقتل أحد حراس السفارة إثر إطلاق النار عليه.

وتابع البيان: تم تسليم السفير مذكرة احتجاج رسمية من حكومة السودان لتسليمها لحكومة بلاده تطالب بضرورة توقيف الجناة وتقديمهم للعدالة وحماية السفارة وسعادة السفير وأعضاء السفارة.

الجدير بالذكر أن الحادث أسفر عن مقتل أحد أفراد البعثة، وهو حارس مقر سكن السفير السوداني ببانغي، ويدعى صالح أبو هنية.

وقال البيان إن وفاة أبو هنية وقعت "نتيجة إطلاق نار في محيط منزل السفير"، دون توضيح ما إذا كان إطلاق النار من قبل الشرطة متعمدا أم بشكل عرضي.