عاد فرناندو الونسو بطل العالم مرتين في فورمولا 1 إلى قمة منصة التتويج بعد فوزه بسباقه الأول في بطولة العالم للتحمل للسيارات مع تويوتا على حلبة سبا البلجيكية السبت.

وقاد سائق مكلارين، الذي تقاسم سيارته مع الياباني كازوكي ناكاجيما والسويسري سيباستيان بويمي، تويوتا لتحقيق المركزين الأول والثاني في السباق الافتتاحي في الموسم لمدة ست ساعات على حلبة سبا.

والفوز، الذي جاء بعدما انطلق من المقدمة، هو الأول لالونسو في أي بطولة للسيارات منذ انتصاره في سباق بلاده اسبانيا في فورمولا 1 مع فيراري في 2013.

وينافس الونسو في بطولتي التحمل وفورمولا 1 هذا الموسم إذ يسعى لأن يصبح ثاني سائق في التاريخ بعد البريطاني جراهام هيل الذي ينال التاج الثلاثي في سباقات السيارات.

ويتضمن هذا لقب فورمولا 1 أو سباق جائزة موناكو الكبرى الذي فاز به أيضا، وسباق لومان 24 ساعة بالإضافة إلى انديانابوليس 500 وسيشارك الونسو في لومان في 2018 و2019 مع تويوتا.

وشارك السائق الاسباني في سباق اندي 500 العام الماضي وكان في الصدارة قبل أن ينسحب بسبب مشكلة في السيارة.