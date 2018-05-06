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رقم الخبر: 218729 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 11:12 الاقسام: رياضة  
توتنهام ملك الدراما في البريميرليج

توتنهام ملك الدراما في البريميرليج

حصد توتنهام رقمًا سلبيًا بهزيمته في ميدان وست بروميتش ألبيون (1-0) السبت، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وتقول شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن توتنهام خسر 20 مباراة في تاريخه بالبريميرليج، بأهداف جاءت في الدقيقة 90 أكثر من أي فريق آخر في المسابقة.

وكان جاك ليفرمور مهاجم وست بروميتش، قد خطف الفوز لفريقه في الدقيقة (90+2).

ويحتل توتنهام المركز الرابع حاليًا برصيد 71 نقطة بينما يأتي وست بروميتش في المركز قبل الأخير بـ31 نقطة.

ستوك سيتي 1 – كريستال بالاس 2

ليستر سيتي صفر – وستهام 2

واتفورد 2 – نيوكاسل 1

بورنموث 1 – سوانزي سيتي صفر

ايفرتون 1 – ساوثهامبتون 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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